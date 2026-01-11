Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

„Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodása, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU-Mercosur kereskedelmi megegyezés az európai agrárium kivégzését jelentheti, amit nem hagyhatunk!” Nagy István agrárminiszter, a V4-ek találkozóján így értékelte a minap az Európai Bizottság következő hétéves ciklusra vonatkozó agrárreform-terveit és a ketyegő szabadkereskedelmi megállapodásokat.(Az EU-Mercosur megállapodásról bővebben laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írt.)
E változások ellen becslések szerint több mint tízezer uniós gazda demonstrált karácsony előtt az unió fővárosában. Nagy István sérelmezte, hogy a bizottság intézkedései súlyos versenyhátrányt okoznak a gazdáknak és veszélyezteti a megélhetésüket.
Van oka az aggodalomra, mert a 2028-tól gyökeresen átalakuló Közös Agrárpolitika – a tervek szerint – a többieknél is nehezebb helyzetbe hozza majd a magyar termelőket. A jelenlegi formában ugyanis nemcsak – a hektáronként mintegy 63-75 ezer forintos – területalapú támogatások rendszere szűnne meg, az egész EU-agrárbüdzsé is átalakulna. Megváltozik a kétpilléres szerkezet.
A jelenleginél csaknem negyedével: több mint hárommilliárd euróval kisebbre, kilencmilliárd euróra apadna Magyarország uniós agrártámogatási forrása is a következő ciklusban.
Ráadásul még az EU-s agrárpénzek kifizetését is felfüggeszthetik a jogállamisági eljárás alatt álló renitens tagállamoknak, mint amilyen Magyarország. Erre utalt is a miniszter, aki szerint „elfogadhatatlan, hogy a Közös Agrárpolitikai források kifizetése a mezőgazdaságtól független, vélt vagy valós politikai elvárásokhoz legyen kötve” – tette hozzá.
Nem csoda, ha a magyar gazdák népes csoportja is ott demonstrált decemberben Brüsszelben. A tavalyi bizottsági tervezet szerint ugyanis, hogy igazságosabbá váljon a támogatás elosztása, a területalapú jövedelempótló támogatás évi maximuma százezer euróra (ez jelenlegi árfolyamon 38,5 millió forint) csökken. Ráadásul a felső határhoz közeledve 20 ezer euró (7,7 millió forint) felett fokozatosan mérséklődne a támogatás.
A jelenlegi területalapú támogatások és euró-forintárfolyam alapján így
már 90 hektár után is kevesebb pénz járna. Egy százötven-százhatvan hektáros közepes gazdaság pedig a mostaninál jóval kisebb, egy nyolcszáz hektárnál nagyobb viszont már semmilyen jövedelempótló támogatást sem kaphatna. Ez azt jelenti, hogy a hazai gazdaságok negyedét, a mezőgazdasági területek felét sújtaná az új támogatási plafon. A többségében már idős hazai termelőknek az is fájdalmas lenne, ha a tervek szerint a nyugdíjasokat kizárnák a közvetlen jövedelempótló támogatásokból.
Az uniós és főleg a magyar gazdáknak nagyon rosszkor jön a támogatások megnyirbálása. Azért is mert, eközben olyan verseny is vár rájuk, amit a dél-amerikai országokkal január 12-én ratifikálandó EU-Mercusor szabadkereskedelmi aláírás hoz majd, és ami ellen már szintén többször tüntettek. De talán nem eredménytelenül.
Ezt sejteti Ursula von der Leyen bizottsági elnök keddi levele, amelyet Roberta Metsolának, az Európai Parlament elnökének írt, amint arról az Euractív is beszámolt. Ebben egyebek között a 2028-as EU-költségvetési források átcsoportosítását és az új hétéves ciklus félidős felülvizsgálatáig félretett költségvetési összeg kétharmadának, mintegy 45 milliárd eurónak a mozgósítását javasolta a gazdálkodók támogatására. Mindezt a piaci zavarok kezelésére szolgáló 6,3 milliárd eurós tartalék megtartása mellett. „E szakpolitikai és költségvetési eszközök kombinációja példátlan szintű támogatást nyújtana a gazdálkodóknak és a vidéki közösségeknek, bizonyos tekintetben még magasabbat is, mint a jelenlegi költségvetési ciklusban…” – ígérte a bizottság elnöke.
Francesco Lollobrigida olasz agrárminiszter jó hírként értékelte von der Leyen lépését. „Ezzel nemcsak a 2028–2034-es időszakra szánt mezőgazdasági források 22 százalékos csökkentését törölnék, de a pénzügyi keretet még egymilliárd euróval meg is növelnék a 2021–2027-es időszakhoz képest” – értelmezte Lollobrigida.
Hamarosan meglátjuk, mert akár már az idén pont kerülhet az elengedhetetlen agrárreform tervezetére.