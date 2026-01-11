Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

„Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodása, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU-Mercosur kereskedelmi megegyezés az európai agrárium kivégzését jelentheti, amit nem hagyhatunk!” Nagy István agrárminiszter, a V4-ek találkozóján így értékelte a minap az Európai Bizottság következő hétéves ciklusra vonatkozó agrárreform-terveit és a ketyegő szabadkereskedelmi megállapodásokat.(Az EU-Mercosur megállapodásról bővebben laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írt.)

E változások ellen becslések szerint több mint tízezer uniós gazda demonstrált karácsony előtt az unió fővárosában. Nagy István sérelmezte, hogy a bizottság intézkedései súlyos versenyhátrányt okoznak a gazdáknak és veszélyezteti a megélhetésüket.

Van oka az aggodalomra, mert a 2028-tól gyökeresen átalakuló Közös Agrárpolitika – a tervek szerint – a többieknél is nehezebb helyzetbe hozza majd a magyar termelőket. A jelenlegi formában ugyanis nemcsak – a hektáronként mintegy 63-75 ezer forintos – területalapú támogatások rendszere szűnne meg, az egész EU-agrárbüdzsé is átalakulna. Megváltozik a kétpilléres szerkezet.

A jelenleginél csaknem negyedével: több mint hárommilliárd euróval kisebbre, kilencmilliárd euróra apadna Magyarország uniós agrártámogatási forrása is a következő ciklusban.

Ráadásul még az EU-s agrárpénzek kifizetését is felfüggeszthetik a jogállamisági eljárás alatt álló renitens tagállamoknak, mint amilyen Magyarország. Erre utalt is a miniszter, aki szerint „elfogadhatatlan, hogy a Közös Agrárpolitikai források kifizetése a mezőgazdaságtól független, vélt vagy valós politikai elvárásokhoz legyen kötve” – tette hozzá.

Nem csoda, ha a magyar gazdák népes csoportja is ott demonstrált decemberben Brüsszelben. A tavalyi bizottsági tervezet szerint ugyanis, hogy igazságosabbá váljon a támogatás elosztása, a területalapú jövedelempótló támogatás évi maximuma százezer euróra (ez jelenlegi árfolyamon 38,5 millió forint) csökken. Ráadásul a felső határhoz közeledve 20 ezer euró (7,7 millió forint) felett fokozatosan mérséklődne a támogatás.

A jelenlegi területalapú támogatások és euró-forintárfolyam alapján így

már 90 hektár után is kevesebb pénz járna. Egy százötven-százhatvan hektáros közepes gazdaság pedig a mostaninál jóval kisebb, egy nyolcszáz hektárnál nagyobb viszont már semmilyen jövedelempótló támogatást sem kaphatna. Ez azt jelenti, hogy a hazai gazdaságok negyedét, a mezőgazdasági területek felét sújtaná az új támogatási plafon. A többségében már idős hazai termelőknek az is fájdalmas lenne, ha a tervek szerint a nyugdíjasokat kizárnák a közvetlen jövedelempótló támogatásokból.

Az uniós és főleg a magyar gazdáknak nagyon rosszkor jön a támogatások megnyirbálása. Azért is mert, eközben olyan verseny is vár rájuk, amit a dél-amerikai országokkal január 12-én ratifikálandó EU-Mercusor szabadkereskedelmi aláírás hoz majd, és ami ellen már szintén többször tüntettek. De talán nem eredménytelenül.

Aggódó tekintetek – mire számíthatnak?

Fotó: DepositPhotos.com

Ezt sejteti Ursula von der Leyen bizottsági elnök keddi levele, amelyet Roberta Metsolának, az Európai Parlament elnökének írt, amint arról az Euractív is beszámolt. Ebben egyebek között a 2028-as EU-költségvetési források átcsoportosítását és az új hétéves ciklus félidős felülvizsgálatáig félretett költségvetési összeg kétharmadának, mintegy 45 milliárd eurónak a mozgósítását javasolta a gazdálkodók támogatására. Mindezt a piaci zavarok kezelésére szolgáló 6,3 milliárd eurós tartalék megtartása mellett. „E szakpolitikai és költségvetési eszközök kombinációja példátlan szintű támogatást nyújtana a gazdálkodóknak és a vidéki közösségeknek, bizonyos tekintetben még magasabbat is, mint a jelenlegi költségvetési ciklusban…” – ígérte a bizottság elnöke.

Francesco Lollobrigida olasz agrárminiszter jó hírként értékelte von der Leyen lépését. „Ezzel nemcsak a 2028–2034-es időszakra szánt mezőgazdasági források 22 százalékos csökkentését törölnék, de a pénzügyi keretet még egymilliárd euróval meg is növelnék a 2021–2027-es időszakhoz képest” – értelmezte Lollobrigida.

Hamarosan meglátjuk, mert akár már az idén pont kerülhet az elengedhetetlen agrárreform tervezetére.