Megjött az olcsóbb tej

A nyerstej termelői ára jelentősen csökkent az egy évvel ezelőttihez képest. A nyár végén, 2023 augusztusában az Európai Unióban 17 százalékkal, az Egyesült Államokban 18 százalékkal, Új-Zélandon 27 százalékkal volt olcsóbb a nyerstej 2022 nyolcadik hónapjához képest – derül ki az Agrárgazdasági Intézet (AKI) honlapján megjelent összefoglalóból.

Olcsóbb lett a tej. Fotó: Depositphotos

Az intézet piaci árfigyelő rendszerének (AKI PÁIR) adatai szerint Magyarországon a nyers tej országos termelői átlagára 153,57 forint/kilogramm volt 2023 szeptemberében. A nyers tej átlagára 1 százalékkal emelkedett 2023 szeptemberében az egy hónappal korábbihoz képest, miközben 20 százalékkal elmaradt az előző év azonos hónapjának átlagárától. A KSH adatai szerint a pasztőrözött 2,8 és 1,5 százalék zsírtartalmú ESL tej, a 12 százalék zsírtartalmú tejföl, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós, azaz UHT tej, a 20 százalék zsírtartalmú tejföl, a gyümölcsös joghurt, a trappista tömbsajt fogyasztói ára mérséklődött 2023 szeptemberében az egy hónappal korábbi adatokhoz képest.

A nyerstej felvásárlási ára részben azért csökken, mert az Európai Unióban bővült a tejtermelés, ami túlkínálatot eredményez. Emellett a magas infláció következtében Európa-szerte visszaesett a vásárlók tej- és tejtermék-fogyasztása.

Az elmúlt év végén Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezetője még arról számolt be a Világgazdaságnak, hogy a tejtermelők, a tejfeldolgozók és a kiskereskedők is kénytelenek voltak áthárítani partnereikre és a fogyasztókra önköltségük növekedését. A tejfeldolgozás energiaigényes iparág, a tejtermékgyártás során a pasztőrözéskor a fűtés, illetve a hűtés is fontos. Az Agrárközgazdasági Intézet akkori adatai alapján a nyers tej országos termelői átlagára kilogrammonként 213,41 forint volt. A nyers tej átlagára 2022 novemberében 78 százalékkal haladta meg 2021 azonos hónapjának átlagárát. Hasonló mértékű volt a drágulás az Európai Unióban is.