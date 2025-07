A Csányi-család agrárcége felvásárlással tör a román tejpiac élére

A Friesland Romania S.A. a román tejtermékpiac egyik legismertebb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező szereplője, a Napolact márka több szegmensben is piacvezető. A bukaresti székhelyű vállalat két modern gyártóüzemet működtet Kolozsváron és Marosvásárhelyen, több mint 400 alkalmazottal – tájékoztatta a Bonafarm Csoport az MTI-t csütörtökön.

