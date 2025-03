Dögkútnak használják Bábolnát, nem volt beleszólásuk

Kapcsolódó cikk A szarvasmarhajárvány a Budapesti Állatkertet is döntésre kényszerítette Ideiglenesen zárva tart az állatsimogató a Fővárosi Állatkertben

A Nébih pénteken jelentette be, hogy a kisbajcsi telepen ragadós száj- és körömfájást azonosítottak, amely több mint 50 év után jelent meg újra Magyarországon. A fertőzött állatokat nem lehet kezelni, ezért az összes szarvasmarhát leölik. A tetemek elégetése túl időigényes lenne, ezért döntöttek a földbe temetés mellett. Naponta 300-400 állatot szállítanak el a telepről.

„Járványhelyzet van, tisztelettel megkérek mindenkit, hogy ezt a környéket most ne látogassa, nem szükséges katasztrófaturizmust indítani” – mondta Horváth Klára.

A településen egy korábban is működő dögkutat reaktiváltak, amelyen mintegy két hektáron ássák el az 1700 leölt marhát, hét méter mélyre temetve a tetemeket. A Bábolnai Önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő délutántól lezárták a Bana–Ács közötti utat, amelyet rendőrök biztosítanak.

A polgármester a Telexnek elmondta, hogy a képviselő-testület több tagja azt állította, az önkormányzatot nem tájékoztatták előre a döntésről. Horváth Klára szerint azonban ő pénteken egyeztetett a főispánnal, aki közölte vele a határozatot. Azt is hozzátette, hogy a képviselők nem keresték meg őt, mielőtt nyilvánosan posztoltak volna az ügyről.

