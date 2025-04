Egészen furcsa hiány alakult ki a dubaji csokoládé miatt

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Más neves csokoládégyártók, mint a Läderach vagy a Lindt, villámgyorsan előrukkoltak a saját pisztáciás termékeikkel – de mostanra már ezek a cégek is alig bírják tartani a lépést a világszintű kereslettel.

A social media trend azonban más hatát is okozott: nemzetközi pisztáciahiányt. Ez az alapanyag döntően az Egyesült Államokban és Iránban terem, és mostanra annyira megugrott a kereslet, hogy egy év alatt a pisztácia ára fontonként 7,65 dollárról 10,30-ra nőtt.

A TikTok ma már olyan erővel bír, hogy még az Egyesült Államok és Irán hatalmas mezőgazdaságát is befolyásolni tudja – legalábbis, ha a luxusédességek iránti keresletről van szó.

