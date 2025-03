Egy hatalmas gödröt ásnak a veszélyes vírus miatt leölt szarvasmarhák tetemeinek

Az ugytudjuk.hu friss híradása alapján már azt is tudni, mi lesz a mintegy 1400 leölt szarvasmarha tetemével: Pintér Róbert bábolnai önkormányzati képviselő ugyanis arról számolt be, hogy

Ragadós száj- és körömfájás vírust azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen – számoltunk be róla a napokban az Mfor hasábjain. A rendkívül fertőző vírusos betegség főként a hasított körmű állatokat (például: szarvasmarha, sertés, juh, kecske, bivaly, vadon élő kérődzők) érinti. A Nébih akkor azt közölte: az állomány felszámolása, a fertőzés forrásának felderítése folyamatban van.

Egy hatalmas gödröt ásnak – már azt is tudni, hol lesz a megsemmisítés.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!