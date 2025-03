Egy helyre kerülnek a diplomák

A kezdeményezés nem a diploma kibocsátásának folyamatát egységesíti, csupán blokklánctechnológiával digitálisan elérhetővé és ellenőrizhetővé tenné azokat. A Neptun révén belföldön már biztosított a felsőoktatási intézmények egységes platformja, a fejlesztés nemzetközi szinten is bebizonyíthatná, hogy Magyarország komoly tudással rendelkezik technológiai területen. A rendszert kiszolgáló technológiai háttér létrehozása az EBSI (European Blockchain Services Infrastructure, Európai Blokkláncszolgáltatási Infrastruktúra) feladata, amely a honlapján olvasható bemutató alapján az egész EU-ra kiterjedő, határokon átnyúló szolgáltatásokat biztosít a tagállami kormányok, önkormányzatok, vállalkozások és állampolgárok számára. (MTI)

