Egyelőre nem sikerült megfékezni a legújabb vírust

Az agrárminiszter azt mondta, hogy a telepet zárlat alá helyezték, elkezdték az ott található 600 tejelő tehén leölését. Azt is hozzátette, az állatokat a vírus terjedésének megakadályozása érdekében vakcinázzák. Emellett zajlik a járványügyi nyomozás, az esetleges kontaktgazdaságok felkutatására. Elrendelték a 3 kilométeres védőkörzet és a 10 kilométeres ellenőrzési körzet létrehozását. A védőkörzetben található a vírusra fogékony állatokat számbaveszik és mintát vesznek az állományból.

Újabb szarvasmarhatelepen igazolták a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusát. A telepet zár alá vettük, kezdődik a felszámolása – jelentette be Nagy István agrárminiszter a Facebookon.

