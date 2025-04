Egyre nagyobb a baj, már a Fővárosi Állatkertben is készülnek a vírusra

A Fővárosi Állat- és Növénykert 730 állatfajából 540 faj fogékony a ragadós száj- és körömfájásjárványra – írja a Telex.

A portál cikke szerint Sós Endre, az állatkert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója elmondta, a fogékony állatfajok közé tartoznak a marhafélék, az antilopok, az elefántok vagy a tapírok is.

Kiemelték, a számos fogékony faj védelme miatt a fővárosi állatkertben korlátozásokat vezettek be. A létesítmény nem zár be a látogatók előtt, de például csökkentették a közvetlen kontaktusokat az állatokkal (megszüntették az állatsimogatást), nem szállítanak fogékony fajokat se ki, se be, a gazdasági udvarba pedig már csak fertőtlenítő szőnyegen lehet behajtani. Sós Endre hozzátette, hogy a korlátozásokat a fővárosi állatkert önkéntesen vezette be, ugyanis a ragadós száj- és körömfájás rendkívül ragályos, könnyen fertőző betegség, a fertőzést akár negyven kilométerre is elviszi a szél.

A szakember a Telex cikke szerint hozzátette, ha megfertőződne valamelyik állat az állatkertben, a veszélyeztetett fajok esetében törvényes lehetőség van arra, hogy ne kelljen leölni, hanem hermetikusan elzárják és kezeljék.