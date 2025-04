Elég nagy bajban a borok

A világ borfogyasztása 1961 óta nem látott alacsony szintre esett 2024-ben – adta hírül a European Supermarket Magazine kiskereskedelmi szakportál. A fogyasztás az egy évvel korábbihoz képest 3,3 százalékkal 214,3 millió hektoliterre csökkent. Az Nemzetközi Szőlő- és Borszervezet (International Organisation of Vine and Wine, OIV) a jelentősen emelkedő áraknak tudja be a kedvezőtlen fejleményt. Az árakat a visszaeső termelés, a borkészítés emelkedő költségei és általában az inflációs környezet hajtja felfelé. Ennek eredményeként a néhány évvel ezelőttihez képest 30 százalékkal drágult a borkedvelők kedvenc itala. A fogyasztás visszaesését „viharos változásként” tartják számon a szakemberek. A tavalyi eséssel a 2018 óta kialakult hanyatló trend folytatódott, amit főként a kínai fogyasztás csökkenése okoz.

A gazdasági és a geopolitikai tényezőkön túl az OIV az emberek fogyasztói preferenciájának, életstílusának változását látják a hosszú távú visszaesés fő okainak. Az Európai Unióban, ami a világ borértékesítésének 48 százalékát hozza, 2,8 százalékkal, 103,6 millió hektoliterre csökkent a borfogyasztás. Már a franciák sem olyanok, mint régen. A legnagyobb európai borpiacon, Franciaországban 23 millió hektoliter bor fogyott, ami 3,6 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A második helyen álló Olaszországban hajszállal emelkedve 22,3 millió hektoliter fogyott ebből a szeszes italból. A harmadik Németország volt 17,8 millió hektoliterrel, ami háromszázalékos csökkenést takar.

A világ más tájain Argentínát érdemes kiemelni, ahol az 1942-ben feljegyzett szinte esett vissza a bor iránti kereslet. Az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb borpiacán 5,8 százalékkal csökkent a borfogyasztás, Kínában 19,3 százalékos zuhanást jegyeztek fel a OIV statisztikusai.

Kevesebb bort állítanak elő a borászok

Nem jobb a helyzet a bortermelésben sem. Az elmúlt évben 4,8 százalékkal kevesebb bort állítottak elő a borászok. A 225,8 millió hektoliteres mennyiség a fogyasztáshoz hasonlóan hatvanéves mélypontot jelent. Európában részben a túl sok, részben a túl kevés csapadék miatt a 21. század eddigi legrosszabb éve volt 2024. Olaszország volt a világ legnagyobb bortermelője 44,1 millió hektoliterrel, ami 15 százalékkal volt több a 2023-as mennyiségnél.

Eközben Franciaországban 36,1 millió hektoliter bort állítottak elő 2024-ben, ami 23,5 százalékkal kevesebb a 2023-as termelésnél. Egyben 1957 óta a legalacsonyabb mennyiség. A Föld déli féltekéjén két évtizedes mélypontra esett a bortermelés. Argentínában ugyan 23,3 százalékkal növelve a termelést 10,9 millió hektoliter bort állítottak elő, Chilében viszont 14,6 százalékkal, 9,3 millió hektoliterre csökkent a termelés. Mindkét adat elmarad az elmúlt öt év átlagától.