Élelmiszerárak: a cukor elbánt velük

A nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó árindexe 127,7 pont lett májusban, 1 ponttal (0,8 százalékkal) alacsonyabb az áprilisinál, de még így is 7,2 ponttal (6 százalékkal) magasabb a tavaly májusi szintnél. A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és a cukor – nemzetközi piaci árát veszi figyelembe. A mutató tavalyi átlaga 122 pont volt, 2,1 százalékkal alacsonyabb a 2023. évinél. A FAO gabonaárindexe 2 ponttal (1,8 százalékkal) 109 pontra süllyedt, és 9,7 ponttal (8,2 százalékkal) volt alacsonyabb a 2024. májusi szintjénél. A csökkenést segítette a kukorica árának esése a piacon kialakult szoros versenynek, valamint a zajló argentin és a brazil betakarítások miatti növekvő szezonális elérhetőségnek köszönhetően. Az idei évre vonatkozó rekordméretű amerikai kukoricatermésre vonatkozó várakozások is hozzájárultak az árnyomáshoz. A növényi olajár-index 5,8 ponttal (3,7 százalékkal) 152,2 pontra süllyedt májusban, de még mindig 19,1 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A múlt hónapban különösen a pálma-, repce-, szója- és napraforgóolaj ára csökkent. A cukorár-index 109,4 pontot tett ki májusban, ami 2,9 ponttal (2,6 százalékkal) alacsonyabb az áprilisinál, és ezzel már a harmadik egymást követő hónapban jegyeztek föl havi szintű csökkenést. A májusi cukorár-index 7,7 ponttal (6,6 százalékkal) alacsonyabb a 2024. májusi szintnél. A csökkenést a cukor iránti gyengébb globális kereslet okozta, amit a bizonytalan globális gazdasági kilátások váltottak ki.

