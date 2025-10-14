Elindult az agrárbanki digitális ökoszisztéma

Az átlagos birtokméret egyharmadával nőtt, az állattenyésztésben az (egy gazdaságra jutó átlagos) állatszám háromszorosára növekedett. Koncentrálódott a mezőgazdasági termelés. Mindezt kellő tudás és banki szolgáltatások nélkül nem fogják tudni hatékonyabban, professzionálisabban elvégezni. Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója ezzel magyarázta, miért indította el kedden a pénzintézeti csoport digitális AgrárPartner Platformját. Miközben a bankolás egre inkább elektronikus csatornákon történik, a vállalati és az agrár-finaszírozásban egyelőre lehetetlen teljesen kizárni a személyes ügyintézést, de a digitalizálásra ebben a szektorban is szükség van.

„Át kellett gondolnunk, hogyan tudunk ennek megfelelni” – érvelt az üzletág-igazgató, amire az ágazat csökkenő jövedelmezősége kényszerít.

Hollósi Dávid az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója a mindennapi működés fontosságáról beszél

Fotó: MBH

Tudástár és piactér

A több éves előkészítés után kedden indult platform ezért az agrárügyfelek megalapozott döntéseit segítő Tudástárral indult. Ebbe olyan szakértői anyagokat, exkluzív piaci elemzéseket állítottak össze és folyamatosan frissítenek, amelyeket a platformra regisztrált agrárügyfelek – a szántóföldi növénytermesztéstől a tejtermelésig – igénybe tudnak venni.

A mesterséges intelligenciát felhasználva digitális asszisztens segít eligazodni a platformon belül az uniós Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv pályázataiban, amelytől kérdezhetnek és Hollósi Dávid igérete szerint: „megbízható forrásból megbízható választ fognak kapni” az érdeklődők. A platform piactere is fontos területe lesz a rendszernek, amelyhez még várják a stratégiai partnereket is. Azokat, akik – áruval, termékkel, szolgáltatással – be szeretnének kerülni, és a piactéren keresztül kereskedelmet folytatni, ajánlatokat adni.

Jövőbeni funkciók

Ami pedig a platform jövőbeni fejlesztését illeti, a tervek szerint egyre több a bankfióki tevékenységet tesznek át a digitális térbe, még a hitelezést is. Egyhamar a kisvállalkozási finanszírozáshoz az Agrár-Széchenyi Kártya-program dokumentációit is online lehet majd benyújtani, és az a cél, hogy a jövőben akár személyi kölcsönt is ezen a rendszeren keresztül lehessen igényelni.

Kézenfejvőnek tűnik, a normatív támogatások előfinanszírozását – akár a támogatások előfinanszírozását – szintén a platformonmal digitálisan lehessen bonyolítani. „Szeretnének egy pénzügyi tervező rendszert is elindítani a rendszeren keresztül jövőre” – árulta el az igazgató. A gazdáknak ugyanis egy-egy pénzügyi év, vagy beruházás megtervezése, egy éves üzleti terv elkészítése nehezen megy. Jó lenne tehát előre felmérni, mikor keletkezik majd likviditási hiány az adott gazdaságban, mikor kell emiatt a bankhoz hitelt kérni.

A pénzügyi tervező programmal akar a bank a platformmal segítséget nyújtani, hogy kevés adminisztrációval valós képet kaphassanak a következő időszakra a gazdáknak, ami akár konkrét hitekérelmük alapja is lesz. A bank arra is készül, hogyl a platform képes legyen komplex agrárgazdasági tanácsadásra az adott vállalkozások számára, de Hollósi Dávid szerint az a legmerészebb terv, hogy az előfizetéses platformmal létre hozzanak egy nagy agrárszakmai közöttséget, amelyben a gazdálkodáshoz szükséges (input)anyagokat értékesítenek majd a rendszeren keresztül. Ehhez – akár halasztott, csúsztatott fizetéssel is - finanszírozást is ad majd a bank. Így olyan tranzakciókat köthenek a rendszerben a regisztrált ügyfelek, amit majd később egyenlítenek ki.

Spórol az erőforrásaival

Kovásznai Ádám, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetője a platform gyakorlati használatába is bepillantást engedett. „A digitalizáció arról szól, hogy az adatokkal automatizáltan, egyszerűen tudjanak a gazdálkodók döntést hozni, megalapozzák a döntést. Akik regisztrálnak a platformra az első kézből kapott információkkal gyorsan tudnak reagálni azokra a helyzetekre, amik az agráriumot érik.” – magyarázta a Tudástár lényegét. Azzal a jó hírrel is szolgált a termelőknek, hogy akinek jövőre lejár az Agrár Széchenyi Kártyája, már a platform felületén is kitöltheti a megújításhoz szükséges dokumentumot a digitális asszisztens segítségével és a jövöben, remélhetőleg az egész megújítást itt már digitális lesz, ahogyan az egész banki finanszírozást is digitalizálni fogják. Ez a banknak is jó, mert spórol az a saját erőforrásaival.

Kovásznai Ádám az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetője a platform gyakorlati használatát is bemutatta

Fotó: MBH

A személyre szabottan segítő pénzügyi tervező modul működését is bemutatta. Nemcsak az ügyfél finanszírozó többi bankjához is kapcsolódni tud, hanem az adóhatósághoz is. Ha az illető kiállít egy számlát, azt feltölti a felhőbe, és a NAV-hoz is továbbítja az adatokat.

Ebből a program arról is informálja az ügyfelet, hogy milyen bevételekre számíthat, mennyi adót kell majd fizetni. Az is előre jelzi a platform, ha várhatóan fizetési nehézségei lesznek a vállalkozásnak, és felajánlja a finanszírozási lehetőségeket. Akár a banki kollégát, vagy pályázati forrást ajánl.

Még ahhoz is tanácsot ad majd a piactérrel a platform, hogy az illetőnek hol érdemes megvenni a műtrágyát, a növényvédő szert, sőt, hogy adottságai alapján a gazdaság hogyan működjön, milyen kultúrákat termeljen. „Tényleg személyre szabott javaslatot ad az ügyfélnek, amire figyelnie kell, hiszen a digitalizáció itt van!” – emlékeztetett Kovásznai Ádám. Azt javasolta az ügyfeleknek, hogy ne költségként tekintsenek a digitalizációra, hanem értékként. Végezetül megadta az érdeklődőknek azt a QR-kódot, amelyet beolvasva rögtön a platform regisztrációhoz jutnak.

Szabó Levente az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese kiemelte az agrárium fontosságát

Fotó: MBH

Jól jön a segítség az adatalapú döntésekhez, mert a most kezdődő beruházási időszakban mintegy 3 ezer milliárd forint érkezik az élelmiszergazdaságba. „Az agrárvállalkozások a magyar gazdaság meghatározó szereplői, munkájukkal a termelés mellett hozzájárulnak a vidéki közösségek megtartó erejéhez, a fenntarthatósághoz és az exportteljesítményhez is” – emelte ki Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese. Piacvezető agrárfinanszírozóként így a bank számára fontos, hogy a lehető legtöbb eszközzel támogassa az ágazat fejlődését.