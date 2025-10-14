Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Agrárium MBH Bank

Elindult az agrárbanki digitális ökoszisztéma

Szirmai S. Péter
Szirmai S. Péter

Keddtől – mesterséges intelligenciával támogatott  – „digitális ökoszisztémát” kínál az agrárügyfelinek az MBH Bank. Az AgrárPartner Platform olyan pénzügyi és üzleti szolgáltatásokat kínál, amivel megérzések helyett a kisvállalkozók is adat-alapúvá  tehetik a döntés-előkészítést.

Az átlagos birtokméret egyharmadával nőtt, az állattenyésztésben az (egy gazdaságra jutó átlagos) állatszám háromszorosára növekedett. Koncentrálódott a mezőgazdasági termelés. Mindezt kellő tudás és banki szolgáltatások nélkül nem fogják tudni hatékonyabban, professzionálisabban elvégezni.  Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója ezzel magyarázta, miért indította el kedden a pénzintézeti csoport digitális AgrárPartner Platformját. Miközben a bankolás egre inkább elektronikus csatornákon történik, a vállalati és az agrár-finaszírozásban egyelőre lehetetlen teljesen kizárni a személyes ügyintézést, de a digitalizálásra ebben a szektorban is szükség van.

„Át kellett gondolnunk, hogyan tudunk ennek megfelelni” – érvelt az üzletág-igazgató, amire az ágazat csökkenő jövedelmezősége kényszerít.

Hollósi Dávid az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója a mindennapi működés fontosságáról beszél
Hollósi Dávid az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója a mindennapi működés fontosságáról beszél
Fotó: MBH

Tudástár és piactér

A több éves előkészítés után kedden indult platform ezért az agrárügyfelek megalapozott döntéseit segítő Tudástárral indult. Ebbe olyan szakértői anyagokat, exkluzív piaci elemzéseket állítottak össze és folyamatosan frissítenek, amelyeket a platformra regisztrált agrárügyfelek – a szántóföldi növénytermesztéstől a tejtermelésig – igénybe tudnak venni. 

A mesterséges intelligenciát felhasználva digitális asszisztens segít eligazodni a platformon belül az uniós Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv pályázataiban, amelytől kérdezhetnek és  Hollósi Dávid igérete szerint: „megbízható forrásból megbízható választ fognak kapni” az érdeklődők. A platform piactere is fontos területe lesz a rendszernek, amelyhez még várják a stratégiai partnereket is. Azokat, akik – áruval, termékkel, szolgáltatással – be szeretnének kerülni, és a piactéren keresztül kereskedelmet folytatni, ajánlatokat adni.

Jövőbeni funkciók

Ami pedig a platform jövőbeni fejlesztését illeti, a tervek szerint egyre több a bankfióki tevékenységet tesznek át a digitális térbe, még a hitelezést is. Egyhamar a kisvállalkozási finanszírozáshoz az Agrár-Széchenyi Kártya-program dokumentációit is online lehet majd benyújtani, és az a cél, hogy a jövőben akár személyi kölcsönt is ezen a rendszeren keresztül lehessen igényelni.

Kézenfejvőnek tűnik, a normatív támogatások előfinanszírozását – akár a támogatások előfinanszírozását – szintén a platformonmal digitálisan lehessen bonyolítani.  „Szeretnének egy pénzügyi tervező rendszert is elindítani a rendszeren keresztül jövőre” – árulta el az igazgató. A gazdáknak ugyanis egy-egy pénzügyi év, vagy beruházás megtervezése, egy éves üzleti terv elkészítése nehezen megy. Jó lenne tehát előre felmérni, mikor keletkezik majd likviditási hiány az adott gazdaságban, mikor kell emiatt a bankhoz hitelt kérni.

A pénzügyi tervező programmal akar a bank a platformmal segítséget nyújtani, hogy kevés adminisztrációval valós képet kaphassanak a következő időszakra a gazdáknak, ami akár konkrét hitekérelmük alapja is lesz. A bank arra is készül, hogyl a platform képes legyen komplex agrárgazdasági tanácsadásra az adott vállalkozások számára, de Hollósi Dávid szerint az a legmerészebb terv, hogy az előfizetéses platformmal létre hozzanak egy nagy agrárszakmai közöttséget, amelyben a gazdálkodáshoz szükséges (input)anyagokat értékesítenek majd a rendszeren keresztül. Ehhez – akár halasztott, csúsztatott fizetéssel is -  finanszírozást is ad majd a bank. Így olyan tranzakciókat köthenek a rendszerben a regisztrált ügyfelek, amit majd később egyenlítenek ki.

Spórol az erőforrásaival

Kovásznai Ádám, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetője a platform gyakorlati használatába is bepillantást engedett. „A digitalizáció arról szól, hogy az adatokkal automatizáltan, egyszerűen tudjanak a gazdálkodók döntést hozni, megalapozzák a döntést. Akik regisztrálnak a platformra az első kézből kapott információkkal gyorsan tudnak reagálni azokra a helyzetekre, amik az agráriumot érik.” – magyarázta a Tudástár lényegét. Azzal a jó hírrel is szolgált a termelőknek, hogy akinek jövőre lejár az Agrár Széchenyi Kártyája, már a platform felületén is kitöltheti a megújításhoz szükséges dokumentumot a digitális asszisztens segítségével és a jövöben, remélhetőleg az egész megújítást itt már digitális lesz, ahogyan az egész banki finanszírozást is digitalizálni fogják. Ez a banknak is jó, mert spórol az a saját erőforrásaival.

Kovásznai Ádám az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetője a platform gyakorlati használatát is bemutatta
Kovásznai Ádám az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetője a platform gyakorlati használatát is bemutatta
Fotó: MBH

A személyre szabottan segítő pénzügyi tervező modul működését is bemutatta. Nemcsak az ügyfél finanszírozó többi bankjához is kapcsolódni tud, hanem az adóhatósághoz is. Ha az illető kiállít egy számlát, azt feltölti a felhőbe, és  a NAV-hoz is továbbítja az adatokat.

Ebből a program arról is informálja az ügyfelet, hogy milyen bevételekre számíthat, mennyi adót kell majd fizetni. Az is előre jelzi a platform, ha várhatóan fizetési nehézségei lesznek a vállalkozásnak, és felajánlja a finanszírozási lehetőségeket. Akár a banki kollégát, vagy pályázati forrást ajánl.

Még ahhoz is tanácsot ad majd a piactérrel a platform, hogy  az illetőnek hol érdemes megvenni a műtrágyát, a növényvédő szert, sőt, hogy adottságai alapján a gazdaság hogyan működjön, milyen kultúrákat termeljen. „Tényleg személyre szabott javaslatot ad az ügyfélnek, amire figyelnie kell, hiszen a digitalizáció itt van!” – emlékeztetett Kovásznai Ádám. Azt javasolta az ügyfeleknek, hogy ne költségként tekintsenek a digitalizációra, hanem értékként. Végezetül megadta az érdeklődőknek azt a QR-kódot, amelyet beolvasva rögtön a platform regisztrációhoz jutnak.

Szabó Levente az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese kiemelte az agrárium fontosságát
Szabó Levente az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese kiemelte az agrárium fontosságát
Fotó: MBH

Jól jön a segítség az adatalapú döntésekhez, mert a most kezdődő beruházási időszakban mintegy 3 ezer milliárd forint érkezik az élelmiszergazdaságba. „Az agrárvállalkozások a magyar gazdaság meghatározó szereplői, munkájukkal a termelés mellett hozzájárulnak a vidéki közösségek megtartó erejéhez, a fenntarthatósághoz és az exportteljesítményhez is” – emelte ki Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese. Piacvezető agrárfinanszírozóként így a bank számára fontos, hogy a lehető legtöbb eszközzel támogassa az ágazat fejlődését.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy István agrárminiszter új lehetőségek előtt nyitja meg az utat

Nagy István új, támogatott mikrohitelt jelentett be

Kiemelten fontos a legkisebb gazdálkodók likviditásának támogatása, ezért az eddigi intézkedések mellett a kormány új hitelkonstrukciót tesz elérhetővé számukra – tájékoztatott Nagy István agrárminiszter az Ez a magyar föld Digitális Polgári Kör megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Elindult az MBH AgrárPartner Platform

Elindult az MBH AgrárPartner Platform

Az MBH Csoport elindította az MBH AgrárPartner Platformot, amely a hazai gazdálkodók számára kínál komplex, mesterséges intelligenciával támogatott digitális ökoszisztémát.

Nagyon rossz hír jött a mézről

Bár a kiskereskedelemben a méz ára nem követte az áremelkedést, a termelők közvetlen értékesítése során számíthatnak áremelkedésre.

Lex Trappista: élesen kritizál a Kereskedelmi Szövetség

Lex Trappista: élesen kritizál a Kereskedelmi Szövetség

Újabb és újabb rendelkezések gátolják a kiskereskedelem szereplőit abban, hogy a fogyasztók érdekében fejlesszenek, beruházzanak, és a termelők közötti versenyt kihasználva kedvező árú termékekkel álljanak a magyar vásárlók rendelkezésére – írja az Országos Kereskedelmi Szövetség.

Áfacsökkentést is bejelentett az agrárminiszter

Áfacsökkentést is bejelentett az agrárminiszter

Az intézkedések között adó- és áfacsökkentésre, átminősítése és hitelmoratóriumra is kitért Nagy István.

Ennyibe kerül most a körte – ebből is egyre kevesebb a magyar

Folyamatosan csökken a körte termésmennyisége Magyarországon, nettó importőrök vagyunk – felmérték a bolti árakat.

Több mint tízmilliárdos mentőövet dob Brüsszel a magyar gazdáknak

Méretes mentőövet dob Brüsszel a magyar gazdáknak

Az Európai Bizottság 10,8 millió euró (mintegy 4,2 milliárd forint) rendkívüli támogatást javasol a magyar gazdáknak a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére – közölte pénteken a brüsszeli testület.

Felső tízezer helyett már felső harmincezer van Magyarországon

Felső tízezer helyett már felső harmincezer van Magyarországon

A 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 10 ezer fővel bővült az elmúlt öt évben Magyarországon. A Blochamps nem tartja jó ötletnek a vagyonadó bevezetését, ha a határt egymilliárd forintnál húznák meg.

Száj- és körömfájás: mégis fizet a kormány, megkapja a pénzt Bábolna

Száj- és körömfájás: mégis fizet a kormány, megkapja a pénzt Bábolna

A kártalanítási pénzt kifizetik.

Bejött a magyar miniszter tiltakozása? Fontos javaslat került elő Brüsszelben

Bejött a magyar miniszter tiltakozása? Fontos javaslat került elő Brüsszelben

Az EU-Mercosur megállapodás óvintézkedéseit terjesztették elő.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168