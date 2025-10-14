Elindult az MBH AgrárPartner Platform

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az MBH Csoport elindította az MBH AgrárPartner Platformot, amely a hazai gazdálkodók számára kínál komplex, mesterséges intelligenciával támogatott digitális ökoszisztémát.

A platform létrehozása kapcsolódik az MBH Bank stratégiai célkitűzéséhez, miszerint a hagyományos banki szolgáltatásokon túl is átfogó pénzügyi és üzleti megoldásokat biztosítson az agrárvállalkozások számára, ezzel is támogatva versenyképességük növelését és fenntartható működésüket – közölte a csoport.

Az október 14. óta elérhető MBH AgrárPartner Platform olyan digitális és „beyond banking” szolgáltatásokat nyújt, amelyek hosszú távon megkönnyítik a gazdálkodók mindennapjait, és támogatják őket a tervezésben.

A magyar mezőgazdaságban az ágazat strukturális felépítése alapján kettősség figyelhető meg: a nagygazdaságok élen járnak a precíziós gazdálkodási és a digitális eszközök alkalmazásában, a kisebb gazdaságok többsége ugyanakkor európai uniós összevetésben is erőteljesebben le van maradva ezen a téren, és a mostani gyengébb jövedelmezőség is fékezi a digitalizáció terjedését. Pedig ez lehetne a jövő sikerének egyik kulcsa a versenyképesség, a fenntarthatóság és az ellenállóképesség növelésében, a költségek csökkentésében, és a gazdák részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik rá.

Egyedülálló funkciók

Ezt a digitális átmenetet elősegítve az MBH AgrárPartner Platform kifejezetten az agrárszektor igényeire szabott eszköz, amely már az indulásának első fázisában több funkciót kínál. Exkluzív piaci elemzések, a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervében (KAP ST) megvalósuló beruházási pályázatokról szóló információk és szakértői anyagok gyűjtőhelyeként naprakész tudást biztosít a vállalkozóknak, a generatív mesterséges intelligencia alapú agrárasszisztens pedig válaszokat ad a KAP Stratégiai Terv joganyagával és a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos kérdéseikre.

Emellett a bank szakértői és partnerei webináriumok és workshopok révén további ismeretekkel közvetlenül is segítik az érdeklődőket a legfontosabb szakmai témákban. A platform ezen kívül hozzáférést biztosít az MBH Csoport tagjaihoz és partnereihez – köztük az Euroleasing, a pénzügyi tanácsadással és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó MBH Forrás vagy épp a Hungarikum Alkusz szolgáltatásaihoz.

Az MBH AgrárPartner Platformon a BUPA Iránytű képességei bővítésének köszönhetően hosszabb távon egy helyen lesz elérhető minden banki és számlázási információ, ami nagy segítséget jelenthet a gazdálkodóknak a pénzügyi folyamataik átlátható kezelésében. A „piactér” bővítése mellett az is a fejlesztés következő lépcsői között szerepel, hogy a MBH Csoport az adminisztrációs terheket csökkentő digitális megoldásokkal könnyítse meg egyre több hiteltermék, így például az Agrár Széchenyi Kártya vagy a normatív támogatások előfinanszírozását biztosító pénzügyi szolgáltatások igénylését és megújítását.

Helyi megoldások

„Az agrárium előtt álló kihívások globálisak, de a válaszokat helyben, a magyar gazdák mindennapjaiban kell megadni. Az agrárvállalkozások számára az egyik legnagyobb feladatot az jelenti, hogy a mindennapi működés során egyszerre kell helytállniuk szakmai, adminisztratív és pénzügyi téren, ami sokszor elvonja a figyelmet a valódi értékteremtő munkáról és a növekedésről” – mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója.

„Tapasztalataink szerint az agráriumban van egy betöltetlen űr a teljesen analóg folyamatok és a nagyon komplex, high-tech megoldások között. Az MBH AgrárPartner Platform sok szempontból ebben az űrben szeretné támogatni az ügyfeleket – teljes mértékben a digitális térben, könnyen megfogható, ügyfélbarát megoldásokkal” – fogalmazott a fejlesztés technológiai oldalával kapcsolatban az MBH eFin Technologies kompetenciaközpont részéről Kovásznai Ádám, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetője, kiemelve, hogy ez egy olyan, hazai szolgáltató által nyújtott generatív AI-megoldás, amelyet kifejezetten a magyar agrárium igényeire szabtak. 

Az MBH Bank elkötelezett az agrárium mellett

A hitelintézet mintegy 30 százalékos részesedéssel piacvezető az agrárium és a hozzá kapcsolódó területek banki finanszírozásában, stratégiai célja pedig, hogy az ágazatban tevékenykedő vállalkozások stabil és hosszú távú partnere legyen a most kezdődő beruházási időszakban is, amikor mintegy 3 ezer milliárd forint áramlik majd a mezőgazdaságba és az élelmiszeriparba.

„Az agrárvállalkozások a magyar gazdaság meghatározó szereplői, munkájukkal a termelés mellett hozzájárulnak a vidéki közösségek megtartó erejéhez, a fenntarthatósághoz és az exportteljesítményhez is. Az MBH Bank számára kiemelten fontos, hogy a lehető legtöbb eszközzel támogassuk az ágazat fejlődését, és hosszú távon ösztönözzük a hazai élelmiszer-gazdaság versenyképességét” – emelte ki Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

