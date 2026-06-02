Eljárás indult a Mészáros Lőrinchez köthető vadásztársaság elpusztult zebrái miatt

A Telex cikke szerint a jogszabály szerint nyolc napon belül jelentenie kellett a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaságnak, hogy a tízből három zebrája elpusztult, de hogy ezt valóban meg is tette, az majd csak az illetékes kormányhivatal vizsgálatából derülhet ki. A cikk szerint a Fejér Vármegyei Kormányhivatal ugyanis közigazgatási eljárást indított, amiben azt is vizsgálják, hogy miért pusztultak el az állatok és mit csináltak a zebrák tetemével. Az eljárás tisztázhatja azt a nyilvánosságban keringő feltételezést is, hogy a zebrákkal ólommérgezés végzett – tette hozzá a lap.

Az elhullott zebrák kapcsán több körülményt is vizsgálnak

Fotó: DepositPhotos.com

A portállal az illetékes kormányhivatal ezt közölte:

„Az állatok elhullásának körülményeit, az állati melléktermék kezelésének, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét jelenleg közigazgatási eljárás keretében vizsgáljuk.”

A cikk szerint a hatvanpusztai birtoktól nem messze fekszenek azok a földek, ahol a Mészáros-csoporthoz tartozó Vál-völgye Vadásztársaság egzotikus állatai legelésznek. A Mészároshoz köthető vadásztársaság kilenc éve tart zebrákat. A társaságnak Pilla volt az első zebrája, 2017. május 5-én szerezték be. A többi – Zsebi, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bolka, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Pacsi – 2024 májusában került a vadásztársasághoz. A lap kérdésére a kormányhivatal múlt héten erősítette meg, hogy a vadásztársaság idén május 4-én jelezte, hogy három zebra elpusztult.