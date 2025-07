Elkeseredett küzdelem folyik Magyarországon az aszály ellen

Hubai Imre, aki az aszályvédelmi operatív törzs vezetője is, közölte, arra törekednek, hogy ahol van szabad vízkészlet, abból annyit juttassanak a tájba, amennyit csak lehet. Az államtitkár hozzátette, eddig mintegy 180-200 millió köbméternyi plusz vizet emeltek át a felszíni vízfolyásokból és helyeztek ki a tájba. Ennek a táj ökológiai állapotának javítása mellett a növényzet és az állatok vízzel való ellátásában és a vadak itatásában is jelentősége van. Elmondta, hogy már második éve tart a tartós vízhiány, a kis vízfolyások és a csatornák nem tudnak megtöltődni vízzel.

