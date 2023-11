Előkarácsonyi ajándékot kaptak a hentesek

Újabb segítséget és könnyítéseket kapnak a kistermelők, kihasználva az uniós lehetőségeket, kiemelten támogatják őket - mondta Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videójában. Mminisztériumi rendeletben könnyítik a kis mennyiségű, helyi élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeit. A rendeletnek köszönhetően így már nemcsak természetes személy végezhet kistermelői élelmiszer-előállítást, hanem az őstermelők családi gazdaságai és a szociális farmok is.

Vadhúst is könnyebben árulhatnak a hentesek. Fotó: Depositphotos Egyszerűsítik az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeit is. Az új szabályozás lehetővé teszi ugyanis a hentesüzletek számára a friss vadhús átvételét, és az abból történő húskészítmény előállítását is.

Az a cél, hogy a vásárlókhoz minél több friss és biztonságos élelmiszer juthasson el közvetlenül a termelőktől. A rövid ellátási lánc jelenti ugyanis a felelős és környezettudatos vásárlás alapját. Ez teszi lehetővé a termékek gyors és hatékony szállítását is a termelőtől a fogyasztóig.

A folyamat egyik színtere a helyi termelői piac, amely reneszánszát éli az elmúlt időszakban. Ezért fordít az agrártárca kiemelt figyelmet a hazai kistermelők támogatására és az értékesítési lehetőségük kibővítésére - közölte a tárcavezető. Hozzátette: országosan már 321 termelői piac működik, és több mint 23 ezren foglalkoznak őstermelői tevékenységgel.

