Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Agrárium Állami támogatás Élelmiszeripar, agrárium Európai Unió Magyar Államkincstár Nagy István

Előre osztogat ki 125 milliárdnyi uniós pénzt a magyar kormány

mfor.hu

És ez még csak az előleg.

A kormány a kifizetéseknél a kiszámíthatóságra és a gyorsaságra törekszik, ezért az egységes kérelem előlegfizetései az uniós előírások szerinti legkorábbi időpontban, csütörtökön indulnak, 112 ezer gazda, 125 milliárd forint értékben kapja meg az emelt összegű előleget – mondta az agrárminiszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Nagy István kiemelte, az Agárminisztérium és a Magyar Államkincstár minden erejével azon van, hogy a kifizetések gördülékenyen célba érjenek, hogy minden gazdálkodó a lehető leghamarabb hozzájusson az előleghez. A kincstár tervei szerint az arra jogosult gazdálkodókhoz a végkifizetések az uniós jogszabályban előírt jövő júniusi véghatáridő helyett már hónapokkal korábban eljutnak.

A miniszter hangsúlyozta: az agrártárca elkötelezett a magyar termelők likviditásának és jövedelembiztonságának növelésében, amit jól mutat, hogy az elmúlt években mindig biztosították a feltételeket az előlegfizetéshez. Az Európai Bizottság többek között Magyarország kezdeményezésére engedélyezte az idén is az emelt összegű előlegfizetést – tette hozzá a tárcavezető.

Ezáltal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is emelt összegű előleghez jutnak a gazdálkodók a közvetlen támogatások, illetve a területalapú vidékfejlesztési támogatások keretében. Ehhez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat, mivel az Európai Bizottság csak utólag finanszírozza a kifizetéseket.

Repkednek a tízmilliárdok

Nagy István újdonságként említette, hogy idén megteremtették az Agro-ökológiai programban (AÖP) is az őszi előlegfizetés lehetőségét: a hónap végétől az AÖP-ben mintegy 28 milliárd forinthoz juthat hozzá 30 ezer gazdálkodó. Az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknél és az Ökológiai gazdálkodás támogatásánál is lesz előlegfizetés, november második felében, mintegy 75 milliárd forint összegben.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025. évi egységes kérelemből a közvetlen és a területalapú vidékfejlesztési támogatások keretét is figyelembe véve mintegy 443 milliárd forintot fizetnek ki december 31-éig. Ez az összeg 60 milliárd forinttal meghaladja a tavalyit.

Mindaz, ami most történik bizonyítja, hogy a magyar gazdák és a magyar kormány között erős a stratégiai partnerség, hiszen ezek az intézkedések a gazdák pénzügyi és jövedelembiztonságának erősítése mellett a mezőgazdasági termelés stabil finanszírozását is szolgálják – mondta.

Demkó-Szekeres Zsolt, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke elmondta, a kincstár 2025 április és június között fogadta az idei egységes kérelmeket, amelyekben 154 ezer gazdálkodó nyújtott be támogatási kérelmet, csaknem 5 millió hektár termőföldre és a méhcsalásokat is beleértve több mint 2,5 millió állategyed vonatkozásában.

Arra is kitért, hogy a MÁK 2025-ben összesen több mint 1300 milliárd forint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatást fizet ki a gazdálkodók részére.

A költségvetésben a támogatások kifizetéséhez szükséges források, mint mindig, most is rendelkezésre állnak – jelentette ki az államkincstár elnöke.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elindult az agrárbanki digitális ökoszisztéma

Elindult az agrárbanki digitális ökoszisztéma

Keddtől – mesterséges intelligenciával támogatott  – „digitális ökoszisztémát” kínál az agrárügyfelinek az MBH Bank. Az AgrárPartner Platform olyan pénzügyi és üzleti szolgáltatásokat kínál, amivel megérzések helyett a kisvállalkozók is adat-alapúvá  tehetik a döntés-előkészítést.

Nagy István agrárminiszter új lehetőségek előtt nyitja meg az utat

Nagy István új, támogatott mikrohitelt jelentett be

Kiemelten fontos a legkisebb gazdálkodók likviditásának támogatása, ezért az eddigi intézkedések mellett a kormány új hitelkonstrukciót tesz elérhetővé számukra – tájékoztatott Nagy István agrárminiszter az Ez a magyar föld Digitális Polgári Kör megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Elindult az MBH AgrárPartner Platform

Elindult az MBH AgrárPartner Platform

Az MBH Csoport elindította az MBH AgrárPartner Platformot, amely a hazai gazdálkodók számára kínál komplex, mesterséges intelligenciával támogatott digitális ökoszisztémát.

Nagyon rossz hír jött a mézről

Bár a kiskereskedelemben a méz ára nem követte az áremelkedést, a termelők közvetlen értékesítése során számíthatnak áremelkedésre.

Lex Trappista: élesen kritizál a Kereskedelmi Szövetség

Lex Trappista: élesen kritizál a Kereskedelmi Szövetség

Újabb és újabb rendelkezések gátolják a kiskereskedelem szereplőit abban, hogy a fogyasztók érdekében fejlesszenek, beruházzanak, és a termelők közötti versenyt kihasználva kedvező árú termékekkel álljanak a magyar vásárlók rendelkezésére – írja az Országos Kereskedelmi Szövetség.

Áfacsökkentést is bejelentett az agrárminiszter

Áfacsökkentést is bejelentett az agrárminiszter

Az intézkedések között adó- és áfacsökkentésre, átminősítése és hitelmoratóriumra is kitért Nagy István.

Ennyibe kerül most a körte – ebből is egyre kevesebb a magyar

Folyamatosan csökken a körte termésmennyisége Magyarországon, nettó importőrök vagyunk – felmérték a bolti árakat.

Több mint tízmilliárdos mentőövet dob Brüsszel a magyar gazdáknak

Méretes mentőövet dob Brüsszel a magyar gazdáknak

Az Európai Bizottság 10,8 millió euró (mintegy 4,2 milliárd forint) rendkívüli támogatást javasol a magyar gazdáknak a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére – közölte pénteken a brüsszeli testület.

Felső tízezer helyett már felső harmincezer van Magyarországon

Felső tízezer helyett már felső harmincezer van Magyarországon

A 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 10 ezer fővel bővült az elmúlt öt évben Magyarországon. A Blochamps nem tartja jó ötletnek a vagyonadó bevezetését, ha a határt egymilliárd forintnál húznák meg.

Száj- és körömfájás: mégis fizet a kormány, megkapja a pénzt Bábolna

Száj- és körömfájás: mégis fizet a kormány, megkapja a pénzt Bábolna

A kártalanítási pénzt kifizetik.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168