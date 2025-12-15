5p
Agrárium Élelmiszeripar, agrárium járvány

Emberre támadt a madárinfluenza

Szirmai S. Péter
Szirmai S. Péter

Először betegített meg embert a madárinfluenza-vírus Európában is jelen lévő, de ritka H5N5 altípusa. Az eset felveti a kérdést, hogy ez vagy más, állatról emberre átterjedő vírus – akár a klímaváltozással – okoz-e majd olyan újabb járványokat, mint a denevértől kapott koronavírus. A kockázatokról és a megelőzésről kérdeztük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih).

Influenza szerű tünetekkel került kórházba novemberben egy baromfitartó férfi az Egyesült Államok Washington államában. Bár a megbetegedés nem volt súlyos, mégis korszakos jelentőségű, mert a madárinfluenza – embert addig még sosem fertőzött – altípusa: a H5N5 okozta. A novemberben egy szentesi pulykatelepen itthon újra észlelt másik, gyakoribb altípus: a H5N1 pedig az USA-ban már több mint hetven embert fertőzött meg, közülük egy meghalt.

A Nébihtől kérdeztük, mi okozhatta a vírus átterjedését, mekkora a kockázat és hogyan előzhetjük meg a hasonló eseteket.

Nos, egyelőre nincs ok a pánikra. A hivatal értékelése szerint a madárinfluenza-vírus okozta emberi megbetegedések szórványosak. A megbetegedés elsősorban “a nagyobb kockázatnak kitett személyeknél fordulhat elő”. Tehát azoknál, akik állattartó telepen, fertőzött állattal érintkezhetnek folyamatosan, hosszabb ideig, illetve akik immunhiányos betegségekben szenvednek.

Ami a védekezést illeti, a Nébih szerint a humán influenza oltás keresztvédelmet nyújthat például a H5N1-el szemben. Ezért is javasolja a hivatal az állattartó telepeken dolgozóknak a influenza oltást.

Háztáji állatok esetében is érdemes betartani a higiéniai és járványvédelmi szabályokat
Háztáji állatok esetében is érdemes betartani a higiéniai és járványvédelmi szabályokat
Fotó: DepositPhotos.com

A madárinfluenza okozta emberi megbetegedések főleg Ázsiában fordulnak elő, ahol az emberek esetenként egy légtérben élnek a baromfikkal, valamint alapvető higiéniai hiányosságok is megfigyelhetők. Azt külön hangsúlyozta azonban a hivatal, hogy “a betegség emberről emberre nem terjed”.

Madárról marhára

A jelenleg Észak-Amerikában lévő vírustörzsek nem egyeznek meg az Európában előforduló vírustörzsekkel. Elgondolkodtató azonban, hogy az ott lévő vírustörzsek egyike szarvasmarhákban is megbetegedést okozott.

“Amennyiben a vírus emlősállatokhoz adaptálódik, abban az esetben könnyebben fertőzhet embert is” – figyelmeztet a Nébih. A megbetegedések az USA-ban elsősorban a baromfi- vagy szarvasmarhatelepen dolgozók körében fordultak elő.

Amint azt a hivataltól kapott válaszból megtudhattuk, az influenza vírusok eleve hajlamosak a mutációkra. Az emlősállatokhoz való adaptációban a hivatal szerint valószínűleg nagy szerepe van, hogy az utóbbi években vadon élő madarakban nagy mennyiségben van jelen a vírus. Mivel ezeket nem ölik le, (szemben a baromfival), valamint többféle vírustörzs találkozik egymással a madárvándorlások során, ezért a vírustörzseknek lehetőségük van a mutációkra. A hivatal szerint ezért is fontos a madárinfluenza vírustípusok folyamatos „szemmel tartása”, monitorozása; valamint a folyamatos kockázatértékelés, szükség esetén pedig az azonnali intézkedések elrendelése.

Több a trópusi kórokozó Európában

Az eset kapcsán legtöbbünket persze az érdekli, várható-e, hogy akár a klímaváltozással egyre több vírus mutálódik, terjed majd át állatról emberre, illetve mit tehetnek az állattartók.

Nos, a klímaváltozás – a hivatal szerint – alapvetően azt befolyásolhatja, hogy olyan kórokozók jelenhetnek meg például Európában, amelyek korábban csak a trópusi területeken fordultak elő. A vektorok terjesztette vírusoknál is nagy jelentősége van, hogy a korábban csak a trópusi területeken előforduló vektorfajok (például egyes szúnyogfajok) a nem trópusi országokban is elterjedhetnek. Ezáltal korábban egzotikusként ismert betegségek terjedésében is szerepet játszanak.

További problémát jelenthet a Nébih szerint például a madárinfluenza esetében, hogy a klímaváltozás, valamint a szárazság miatt változhatnak a vadon élő madarak vonulási útvonalai és pihenőhelyei.

Nem a klímaváltozás okozza

A mutációkat azonban – mint megtudhattuk – a klímaváltozás önmagában nem befolyásolja. Nem is minden vírus hajlamos mutációra, és az állatbetegségeket előidéző kórokozók nagy része nem képes úgy mutálódni, hogy embert is fertőzzön.

A megelőzés érdekében a legfontosabb az állattartó telepen az alapvető higiéniai és járványvédelmi előírások betartása. “Fertőzött állományban történő járványvédelmi intézkedés esetében kiemelten fontos a megfelelő védőfelszerelés (védőöltözet, maszk) használata” – hívta fel a figyelmet a Nébih. Háziállatok és háztáji állatok esetében is be kell tartani a megfelelő higiéniai és járványvédelmi szabályokat. Ahogyan a konyhatechnológiai szabályokat is be kell tartani (például a tej pasztőrözése, a hús átsütése és a  tojás hőkezelése).

Szentesi fertőzés

A tavaszi járvány után novemberben egy szentesi pulykatartó gazdaságban igazolta a madárinfluenza vírus jelenlétét a Nébih. Az állományból vett mintából a vírus H5N1 altípusát mutatta ki a hivatal laboratóriuma. Mivel a vírus a vadon élő madarakban jelen van, a Nébih szerint a járványvédelmi előírások betartása kulcsfontosságú egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza járvány elkerülésére.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A szaloncukor olcsóbb, a ponty drágább is lehetne – így alakulnak a karácsonyi árak

A szaloncukor olcsóbb, a ponty drágább is lehetne – így alakulnak a karácsonyi árak

Feleannyiba kerül a kakaó, mégsem olcsóbb az édesség.

Megint megsegítették a gazdákat: majd egy évig nem kell fizetni a hitelt

Megint megsegítették a gazdákat: majd egy évig nem kell fizetni a hitelt

Jövő év november végéig a jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek.

Készülhetnek a magyar gazdák: jelentős áresés a sertéspiacon

Készülhetnek a magyar gazdák: jelentős áresés a sertéspiacon

Az európai sertéspiac az ősz folyamán jelentős árcsökkenést tapasztalt, amely a magyar tenyésztőket is érzékenyen érinti.

Végveszélyben az egyik legfontosabb uniós piac

Végveszélyben az egyik legfontosabb uniós piac

Már most is súlyosan ráfizetéses a sertéstartás, de a felvásárlási ár szilveszter után az őszi felére is zuhanhat, mert az EU-ba már nem kell ilyen sok disznó! Ilyen borúsan látja a szektor kilátásait az évi 40 ezer hízót kibocsátó és feldolgozó karcagi Kunagro21 Kft. ügyvezetője.

méz

Nagyfügedtől Somberekig: íme, a legkiválóbb magyar mézek!

A XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon szombaton hirdették ki a fajtamézek versenyének eredményét és az idei év legjobb magyar mézét.

Nagyon gyenge évet zárt a mezőgazdaság

A tavalyinál kevesebbet termelt a mezőgazdaság

Igaz, azt drágábban tette. A növénytermesztés 8,7 százalékkal esett vissza.

Meghalt Kiss Gábor

A borász 45 éves volt.

Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Úgy látszik, hogy nem kell több föld a magyar gazdáknak. Minimális volt az érdeklődés az állami földárveréseken.

Drágább lesz a karácsony legfontosabb kelléke is

Drágább lesz a karácsony legfontosabb kelléke is

10-15 százalékkal.

A biodiverzitástól függ a globális GDP fele

A biodiverzitástól függ a globális GDP fele

További 35 millió forinttal támogatja jövőre a nemzeti parkok biodiverzitási projektjeit az MBH Bank, amely kedden meghosszabbította ez ügyben az Agrárminisztériummal kötött együttműködését is.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168