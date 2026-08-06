Energiahatékonyabb otthon? Így szerezhetünk most pénzt a felújításra

Az elmúlt napok energiaellátással kapcsolatos eseményei ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire fontos az energiahatékonyság. A legolcsóbb energia továbbra is az, amelyet nem kell felhasználni. Egy korszerűsítés azonban több millió forintos beruházás is lehet, amelyet a legtöbb háztartás nem tud önerőből finanszírozni. A money.hu ezért összegyűjtötte, hogy a jelenleg milyen állami és piaci finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre azok számára, akik csökkentenék otthonuk energiafogyasztását és rezsiköltségeit. A szakértők szerint egy jól megtervezett energetikai korszerűsítés nemcsak a havi kiadásokat mérsékelheti, hanem az ingatlan értékét is növelheti.

A magyar lakásállomány jelentős része energetikai szempontból elavult. A rosszul szigetelt falak, a korszerűtlen nyílászárók vagy a régi fűtési rendszerek miatt sok háztartás évente akár több százezer forinttal is többet költhet energiára, mint egy korszerű ingatlan tulajdonosa.

Bár a korábbi országos otthonfelújítási programok lezárultak, ez nem jelenti azt, hogy ne lennének elérhető finanszírozási lehetőségek. A különböző élethelyzetekhez és felújítási célokhoz ma is több állami és piaci konstrukció közül lehet választani.

A jelenleg elérhető legfontosabb lehetőségek:

Falusi CSOK : preferált kistelepüléseken meglévő ingatlan korszerűsítésére vagy vásárlással egybekötött felújításra is igényelhető. A támogatásból többek között szigetelés, nyílászárócsere, tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés vagy megújuló energiaforrások telepítése is finanszírozható.

: preferált kistelepüléseken meglévő ingatlan korszerűsítésére vagy vásárlással egybekötött felújításra is igényelhető. A támogatásból többek között szigetelés, nyílászárócsere, tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés vagy megújuló energiaforrások telepítése is finanszírozható. Babaváró hitel : szabad felhasználású, így energetikai felújításra is fordítható azok számára, akik megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.

: szabad felhasználású, így energetikai felújításra is fordítható azok számára, akik megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. : a fiatal dolgozók számára elérhető kamatmentes konstrukció szintén felhasználható lakáskorszerűsítésre.

: lakáscélra fordítható megtakarítási forma, amely korszerűsítés finanszírozásában is segítséget nyújthat.

Piaci lakáshitelek és szabad felhasználású jelzáloghitelek : nagyobb volumenű felújítások esetén kedvezőbb kamatozású megoldást jelenthetnek a személyi kölcsönöknél.

: nagyobb volumenű felújítások esetén kedvezőbb kamatozású megoldást jelenthetnek a személyi kölcsönöknél. Zöld Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek : az energetikai korszerűsítést célzó beruházások esetében kamatkedvezményt és több díjkedvezményt is biztosíthatnak.

: az energetikai korszerűsítést célzó beruházások esetében kamatkedvezményt és több díjkedvezményt is biztosíthatnak. Személyi kölcsön: kisebb összegű vagy gyorsan megvalósítandó felújítások esetén ingatlanfedezet nélkül is megoldást jelenthet.

Nem minden felújítás térül meg ugyanúgy

A money.hu szakértői szerint a legnagyobb megtakarítást jellemzően azok a beruházások hozzák, amelyek közvetlenül csökkentik az energiafelhasználást. Ilyen lehet például:

a homlokzati vagy tetőszigetelés,

a régi nyílászárók cseréje,

a korszerű fűtési rendszer kialakítása,

a hőszivattyú telepítése,

vagy a megújuló energiaforrások alkalmazása.

Ezek nemcsak a havi rezsiszámlát mérsékelhetik, hanem az ingatlan piaci értékét is növelhetik, ami különösen fontos lehet egy későbbi értékesítés során.

A hitel típusa és a bankválasztás is milliókat jelenthet

Míg egy személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel szinte bármilyen felújítási célra elkölthető, addig egy célhoz kötött lakáshitel vagy zöld hitel esetében a korszerűsítési munkálatokat és azok költségeit a bank felé is igazolni kell. Cserébe ezek a konstrukciók jellemzően kedvezőbb kamatozással érhetők el.

Finanszírozás 10 millió Ft Havi törlesztő Teljes visszafizetés Szabad felhasználású jelzáloghitel (20 év) 10 M Ft kb. 88–104 ezer Ft kb. 21–25 M Ft Zöld Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel (20 év) 10 M Ft 72-78 ezer Ft 17,4-18,8 M Ft Felújítási lakáshitel (20 év) 10 M Ft 71-84 ezer 17,4-20,4 M Ft Személyi kölcsön (8 év) 10 M Ft kb. 149–160 ezer Ft kb. 14–15,5 M Ft

Egy 10 millió forintos beruházás finanszírozásánál a jelenlegi piaci ajánlatok alapján egy 20 éves futamidejű zöld vagy felújítási lakáshitel teljes visszafizetése 17,4–20,4 millió forint között alakulhat, míg egy szabad felhasználású jelzáloghitel esetében ez inkább 21–25 millió forint. A gyorsan elérhető személyi kölcsön ugyan rövidebb – 8 éves – futamidő mellett összességében 14–15,5 millió forintos visszafizetést jelenthet, ugyanakkor a havi törlesztőrészlete lényegesen magasabb, akár 150 ezer forint körüli is lehet.

Egyes bankok már kifejezetten zöld hitelcélra igényelhető személyi kölcsönt is kínálnak, amely teljesített feltételek – például megfelelő havi jóváírás – mellett kedvezőbb kamattal és akár 10 éves futamidővel érhető el, így alacsonyabb havi törlesztőrészletet biztosíthat, mint egy hagyományos személyi kölcsön.

“Nemcsak a hitel típusa, hanem az adott bank ajánlata is jelentős hatással van a költségekre. Azonos hitelcél és futamidő mellett is akár több millió forintos különbség lehet a teljes visszafizetendő összegben, ezért érdemes több pénzintézet ajánlatát összehasonlítani, mielőtt valaki döntést hoz”

- mondta Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

A lakásfelújítás finanszírozásában segítséget jelentő lehetőségekről részletes információ a money.hu cikkében olvasható.