Ennyibe kerül most a körte – ebből is egyre kevesebb a magyar

Az elmúlt években hazánkban folyamatosan csökkent a körte termőterülete és termésmennyisége. Nagyjából 1800 hektáron termelik a gyümölcsöt, ugyanakkor a terméspotenciál hosszú távon is visszaesést mutatott. Az Agrárszektor összeállítása szerint az időjárás, a növényvédelmi gondok és az öregedő ültetvények egyre nagyobb kihívások elé állítják a termelőket.
A hazai körte a nemzetközi piacon a belga, holland, olasz és lengyel termékekkel versenyez. A lap idézi az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatait: a 2025. január-augusztus közötti időszakban a körte exportértéke jelentős növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest (+23,8 százalék), az exportált mennyiség viszont 11 százalékkal csökkent. Az import értéke csak 4,4 százalékkal nőtt, mennyisége 12,1 százalékkal csökkent – de az export és az import összevetése alapján még mindig nettó importőrök vagyunk körtéből.
Az Agrárszektor felmérése alapján a Nagybani Piacon az I. osztályú hazai körte kilója 800 és 950 forint között kapható, a diszkontáruházakban és hipermarketekben pedig 899 és 1199 forint közötti kilónkénti áron vehetjük meg a gyümölcsöt.