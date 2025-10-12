Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Ennyibe kerül most a körte – ebből is egyre kevesebb a magyar

mfor.hu

Folyamatosan csökken a körte termésmennyisége Magyarországon, nettó importőrök vagyunk – felmérték a bolti árakat.

Az elmúlt években hazánkban folyamatosan csökkent a körte termőterülete és termésmennyisége. Nagyjából 1800 hektáron termelik a gyümölcsöt, ugyanakkor a terméspotenciál hosszú távon is visszaesést mutatott. Az Agrárszektor összeállítása szerint az időjárás, a növényvédelmi gondok és az öregedő ültetvények egyre nagyobb kihívások elé állítják a termelőket. 

Egyre kevesebb a magyar termés.
Egyre kevesebb a magyar termés.
Fotó: Pexels / Oleh Korzh

A hazai körte a nemzetközi piacon a belga, holland, olasz és lengyel termékekkel versenyez. A lap idézi az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatait: a 2025. január-augusztus közötti időszakban a körte exportértéke jelentős növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest (+23,8 százalék), az exportált mennyiség viszont 11 százalékkal csökkent. Az import értéke csak 4,4 százalékkal nőtt, mennyisége 12,1 százalékkal csökkent – de az export és az import összevetése alapján még mindig nettó importőrök vagyunk körtéből.

Az Agrárszektor felmérése alapján a Nagybani Piacon az I. osztályú hazai körte kilója 800 és 950 forint között kapható, a diszkontáruházakban és hipermarketekben pedig 899 és 1199 forint közötti kilónkénti áron vehetjük meg a gyümölcsöt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több mint tízmilliárdos mentőövet dob Brüsszel a magyar gazdáknak

Méretes mentőövet dob Brüsszel a magyar gazdáknak

Az Európai Bizottság 10,8 millió euró (mintegy 4,2 milliárd forint) rendkívüli támogatást javasol a magyar gazdáknak a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére – közölte pénteken a brüsszeli testület.

Felső tízezer helyett már felső harmincezer van Magyarországon

Felső tízezer helyett már felső harmincezer van Magyarországon

A 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 10 ezer fővel bővült az elmúlt öt évben Magyarországon. A Blochamps nem tartja jó ötletnek a vagyonadó bevezetését, ha a határt egymilliárd forintnál húznák meg.

Száj- és körömfájás: mégis fizet a kormány, megkapja a pénzt Bábolna

Száj- és körömfájás: mégis fizet a kormány, megkapja a pénzt Bábolna

A kártalanítási pénzt kifizetik.

Bejött a magyar miniszter tiltakozása? Fontos javaslat került elő Brüsszelben

Bejött a magyar miniszter tiltakozása? Fontos javaslat került elő Brüsszelben

Az EU-Mercosur megállapodás óvintézkedéseit terjesztették elő.

Földet a gazdáknak: árverezik Mészáros Lőrinc szántóját

Földet a gazdáknak: árverezik Mészáros Lőrinc szántóját

Bárki tehet vételi ajánlatot az állami liciteken.

Az állam már tárgyal az Alföldi Tej felvásárlásáról

Az állam már tárgyal az Alföldi Tej felvásárlásáról

Megkezdődtek a tárgyalások az Alföldi Tej Kft. és a magyar állam között a tejipari vállalat megvásárlásáról – közölte hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Balatonfüredre és Egerbe is elért ez a betegség

Balatonfüredre és Egerbe is elért ez a betegség

Újabb borvidékeken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége jelentette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az új kamattámogatott hitel újszerű, stabil finanszírozási megoldást nyújt az agráriumnak

Az új kamattámogatott hitel újszerű, stabil finanszírozási megoldást nyújt az agráriumnak

Óriási érdeklődés övezi a Közös Agrárpolitika pályázataihoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt, amely a nyertes pályázat számára kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít.

Banánköztársaság lesz Magyarország?

Történelmi mélypontjára, félmillió helyett alig 160 ezer tonnára zsugorodik a hazai almatermés a tavaszi fagyok miatt. Máris meglódultak a bolti árak, a termelők attól félnek, sok vásárló majd nem almát, hanem inkább „300 forintos banánt vásárol”.

Hiába lett minden olcsóbb, a hús mégis drágult?

Hiába lett minden olcsóbb, a hús mégis drágult?

Csökkent az élelmiszerek világpiaci ára.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168