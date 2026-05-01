2p
Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Ennyire rossz még sosem volt? Nem esik az eső

mfor.hu

2026-ban, azaz idén először fordul elő, hogy több napraforgót vetnek a gazdág, mint kukoricát. Óriási a szárazság.

Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, de a következő hetekben egy nagyobb csapadék még sokat segítene – mondta a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.

Petőházi Tamás kifejtette, hogy az időjárás az év elejétől kezdve kedvezőtlen, havazásból is legalább kétszer annyi kellett volna a földek átnedvesedéséhez, a vízkészletek feltöltődéséhez, mint amennyi idén télen volt.

Most először több a napraforgó

Az értékes tavaszi csapadék szintén elmaradt, a földek kiszáradásához a sok napsütés és szél is hozzájárult. A vetés ugyan jól halad, hiszen esős napok híján nincs, ami gátolja a munkát, de már most 100 milliméter körüli csapadék hiányzik.

A talajállapot országszerte körülbelül olyan, mint máskor nyár elején, és ennek a hatása már az őszi kalászosokon is látszik – közölte.

A kedvezőtlen hatású klímaváltozással, valamint az egyre gyakoribb és komolyabb szárazsággal magyarázta azt is, hogy 2026 az első év, amikor Magyarországon nagyobb területen termesztenek napraforgót, mint kukoricát.

Szomjaznak a földek. Legalább 100 milliméter csapadék hiányzik
Fotó: Illusztráció

Még a műtrágya piaci helyzete is aggasztó

Petőházi Tamás szerint a terméskilátásokat most még nehéz megbecsülni, de ha marad a napos, száraz, szeles idő, jelentős csökkenés várható az aratásra. Hozzátette: az időjárás nemzetközi szinten is meghatározó körülmény, de gabonapiaci szempontból az európainál fontosabb kérdés a dél-amerikai termés alakulása.

Az ottani csapadékos időszak, a La Nina véget ért, de még nem látni, hogyan alakul a most kezdődő El Nino, és milyen hatása lesz ennek a mezőgazdaságra. Az viszont már biztosan látszik, hogy a térség műtrágyaellátását komolyan hátráltatja az iráni konfliktus, ezért világszinten az időjárástól függetlenül is visszaeshet a gabonakészletek mennyisége – mondta az érdekképviselet vezetője. (MTI)

Túlélési verseny a fokhagymapiacon

Válságértekezletet tartottak Spanyolországban az unió nagy fokhagymatermelői. Attól tartanak, hogy – az emelkedő költségek és a szigorú EU-s előírásoknál sokkal lazább feltételekkel, olcsóbban előállított tömeges kínai és egyiptomi import miatt – radikálisan visszaeshet az EU termelése. A növekvő kockázatok miatt látványosan koncentrálódik a hazai termelés is.

Veszélyes késésben az agrárberuházások

Hitelboom jön a mezőgazdaságban?

 „Az első év borzasztó nehéz volt” – így lett egy hobbiból működő sajtkészítő vállalkozás

Nem mindennapi pályát járt be Kun Anita sajtmester, a World Cheese Award díjas Csíz Sajtműhely alapítója, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének elnökségi tagja, aki multis menedzseri karrierből jutott el a kézműves sajtkészítésig.

Mehetnek amerre látnak Lázár János Ménesbirtokának dolgozói?

„Mindenki kezdjen munkát keresni” – állítólag ezt üzente Lázár János a Mezőhegyesi Ménesbirtok munkatársainak. 

szárazság

Megkongatták a vészharangot: súlyos élelmiszerválság fenyegeti a világot

A világ egy több okra visszavezethető, egymásra épülő élelmiszer‑ és vízválság felé halad.

Felemás hírek érkeztek a mindennapi betevőinkről

A nyerstej és a vágósertés ára csökkent, a tojás drágult márciusban.

Vészharangot kongatnak: eltűnik az európai paradicsom?

Importdömping után hiány.

Kritikussá válhat az őszi szezonban a műtrágya elérhetősége

Kritikussá válhat az őszi szezonban a műtrágya elérhetősége

A műtrágyaköltségek a magyar mezőgazdaság összköltségének átlagosan 10 százalékát adják, így a gázár emelkedése miatt bekövetkező drágulás közvetlen veszélyt jelent a jövedelmezőségre. 2026 első negyedévében már átlagosan 20-25 százalékos áremelkedés volt tapasztalható a műtrágyapiacon, ami bár még elmarad a 2022-es rekord áraktól, de az alacsony output árak mellett ez is már veszteségbe billentheti a gazdaságokat.

Máris emelkednek az élelmiszerárak az iráni háború miatt

Máris emelkednek az élelmiszerárak az iráni háború miatt

Az élelmiszerárak világpiaci szinten márciusban már a második egymást követő hónapban emelkedtek, ezúttal nagyrészt a közel-keleti konfliktussal összefüggő magasabb energiaárak miatt – állapítja meg az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára fölkerült jelentés.

Plusz pénz érkezik a hungarikum pályázatokra

Plusz pénz érkezik a hungarikum pályázatokra

Az agrártárca 500 millió forint többlettámogatást biztosít a hungarikum pályázatokra – jelentette be az agrárminiszter húsvéthétfőn közösségi oldalán.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG