Epret vett? Minden tizedik termékkel baj lehetett

A közlemény idézte Német-Weingartner Lillát, az NKFH elnökét, aki elmondta a szamócaszezon után is folytatódnak a zöldség-gyümölcs ellenőrzések, céljuk változatlan: biztosítani, hogy a vásárlók valóban jó minőségű, biztonságos áruhoz jussanak a boltokban és a piacokon.

Kiemelték, hogy az NKFH által koordinált országos akció a teljes kereskedelmi palettát lefedte, a nagybani piacoktól a hipermarketeken és zöldségeseken át egészen az utcai, ideiglenes árusítóhelyekig. Az ellenőrök nemcsak a gyümölcs minőségét és származását vizsgálták, hanem a higiéniai körülményeket is.

Fontos tudni, hogy a romániai szamóca gyakran jóval olcsóbb a hazainál, így sokszor önmagában emiatt is népszerű. Jelezték ugyanakkor, hogy a külföldi gyümölcsöknek általában más a csomagolásuk: a magyar termelők jellemzően cserélhető 5 kilogrammos faládát használnak, míg a román szamóca műanyag rekeszben érkezik, a spanyol, görög vagy lengyel eper pedig kisebb, egyszer használatos csomagolásban van.

Emiatt minden évben előfordul, hogy más – főleg romániai – származású szamócát próbálnak magyarként, sőt „lajosmizseiként” eladni. Az ellenőrök az idei szezonban is több ilyen esetre bukkantak, pedig „aki így trükközik, súlyos bírságra számíthat.”

