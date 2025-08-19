Érkezik a segítség a súlyos tavaszi fagykárt szenvedett termelőknek

A miniszter közölte, hogy a termelők likviditási helyzetének javítása érdekében hozott intézkedés keretében a jogosultsági feltételeknek 1584 kárenyhítési igénylés felelt meg. Az államkincstár megkezdte a kedvezményezettek tárhelyen keresztül történő kiértesítését és az előleg utalását.

Felhívta a tárcavezető ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a kifizetésre kerülő előleg összege beleszámít a 2025. kárenyhítési év után igényelhető kárenyhítő juttatásba, így fontos, hogy az előrehozott kifizetésben részesült termelők határidőben fizessék be a kárenyhítő hozzájárulást és feltétlenül adják be a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet. Ezek hiányában elveszítik a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot, az előrehozott támogatásként megkapott összeget pedig vissza kell fizetni.

Az agrárkár-enyhítési rendszer keretében a tavaszi fagykárt szenvedett termelők a káraik után a kárenyhítő juttatás fennmaradó részét a megszokott eljárás keretében, 2026 márciusában kapják kézhez.