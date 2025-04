Erős kritika a szomszédból: Magyarország nem szólt előre az elásott állattetemekről

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A hatóságok a fertőzési zónából származó, hűtés nélküli húsra is felfigyeltek: egy gépkocsi csomagtartójában 150 kilogramm nyers húst találtak, amelyet lefoglaltak.

Pénteken kezdték meg a Rábapordányban azonosított fertőzött szarvasmarhák és kényszervágásra ítélt sertések tetemeinek szállítását Peresztegre. Az állami tulajdonú ATEV telepet korábban is használtak dögtemetőként. Korábbi hírek szerint a peresztegi polgármester csak helyszíni információkból értesült róla, hogy állattetemeket ásnak el a területen.

A magyar hatóságok tájékoztatása szerint az elhullott állatokat egy korábban bányászat céljára használt homokbányában helyezték el, ahol a talaj túlnyomórészt agyagos, sűrű szerkezetű. Emellett megerősítették a burgenlandi szakértők feltételezését is, miszerint a talajvíz áramlási iránya északnyugat-délkelet, így az osztrák oldalon jelenleg nem kell közvetlen veszéllyel számolni. A részleteket a következő napokban magyar szakértőkkel együtt egyeztetik – közölte a tartományi médiahivatal. Pereszteg körülbelül 6 kilométerre fekszik az osztrák határtól.

Egyúttal bírálta a magyar hatóságok eljárását és tájékoztatási gyakorlatát is.

Annak érdekében, hogy továbbra is kizárható legyen a száj- és körömfájás vírusának terjedése szennyezett talajvízen keresztül, a tartományi hivatal vízügyi főosztályának szakértői vizsgálják a helyzetet. „Továbbra is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy kizárhassuk a talajvízre gyakorolt esetleges hatásokat. Minden lehetőséget ki fogunk használni a folyamatos ellenőrzésre és az együttműködésre a határon átnyúló vízügyi bizottság keretében” – jelentette ki Heinrich Dorner (SPÖ) tartományi tanácsos.

Az osztrák hatóságokat nem értesítették előre arról, hogy a fertőzött állatállomány tetemeit Magyarországon, Pereszteg közelében elásták – számolt be róla a Vol.at az APA hírügynökség jelentése alapján. A Burgenlandi Tartományi Hivatal első értékelése szerint jelenleg nem áll fenn közvetlen veszély az osztrák oldali talajvízre nézve.

