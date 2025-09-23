Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Agrárium Állami támogatás Európai Unió

Erősen bírálják az uniós agrárpolitika reformtervezetét

Szirmai S. Péter
Szirmai S. Péter

“Minden tagország azt csinálna, amit akar.”

Nagyságrenddel csökkentené az uniós Közös Agrárpolitika támogatási forrásait a következő hétéves ciklusban az Európai Bizottság. Koncz Máté, a tervezetet elutasító MOSZ elnöke szerint súlyos következménye lenne, ha az uniós agrárvezetők kezéből kivennék a döntéshozatal jogát és tagországi hatáskörbe adnák. 

Unió szerte tiltakozási hullámot váltott ki a gazdaszervezetek körében, amikor július közepén az Európai Bizottság közzétette az EU Közös Agrárpolitika reformjának a következő hétéves ciklusára szóló tervezetét. Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke a szervezet keddi tájékoztatóján foglalta össze fenntartásait.

A gazdák nem magányos harcosok
A gazdák nem magányos harcosok
Fotó: Pexels

Egyre kissebb az agrártámogatási büdzsé

Az ezredfordulón az EU közös költségvetésében még hetven százalék volt az agrártámogatási boríték aránya. Az unió ugyanis akkor még a költségvetési források kétharmadát agrárcélokra fordította. Ez az arány azóta folyamatosan csökken, de mindmáig az uniós kassza legnagyobb tétele továbbra is a mezőgazdasági támogatás.

Miért kell a ilyen rendkívüli mértékben támogatni a mezőgazdaságot? Elsősorban azért, hogy a lakosságot egészséges élelmiszerrel lássa el és az egészséges környezetet tartson fenn. „Nem magától értetődő, hogy amit a boltban leveszünk a polcról, az egészséges élelmiszert” – szemléltette a fő eredményt az elnök. De ahhoz, hogy a fogyasztó biztonságban érezhesse magát, az nagy ráfordításokat követel a termelőktől, ahogyan az egészséges környezet fenntartása is. Ezért ehhez – az elnök szerint – elegendő forrást kell párosítani, hogy „ne legyen kultúrsivatag az agrártáj, igazodjon a társadalom rekreációs céljaihoz, és fenn tudjuk tartani az európai élelmiszer-kultúrát.”

A termelők a külső import veszélyeitől félnek

Az európai fogyasztó biztonságát azonban a termelők szerint veszélyeztetheti az unión kívüli, szinte ismeretlen import. „Ha nem védjük ezt a piacot, beáramlik a számunkra ellenőrizhetetlenül termelt import“ -  figyelmeztett az elnök. De nem csak az élelmiszerbiztonság kerülne veszélybe. Bár a feldolgozók, vidéki szervezetek is részesülnek uniós támogatásokban, a forrás nagy részét a gazdák kapják. A termelő az egyik “csatornája” ugyanis a vidék támogatásának. „A termelő tartja életben a helyi szolgáltatásokat, munkabért fizet, erősíti a helyi gazdaságot”. – sorolja az elnök. Ezért, ha az agrártámogatás jelentősen csökkenne, annak az egész uniós társadalom látná a kárát. Ez elvándorláshoz, a vidék (a vidéki gazdaság) leépüléséhez vezetne. Olyan visszafordíthatalan folyamatot indítana be, amit később nehéz lenne megfordítani.

“Ha az európai vidéket, annak jelenlegi állapotát fenn szeretnék tartani, ahhoz ezekre a forrásokra szükség van! Az egész társadalom sérülne, ha az európai vidék fenntarthatósága megbicsaklik.” – érvelt Koncz Máté.

Pedig a reformcsomag a költségvetés jelentős csökkentését irányozza elő, és ahogyan az elnök fogalmazott: a szakmai szempontok alapján létrehozott agrártámogatási rendszert is lebutítja. Mégis a legsúlyosabb változás szerinte az lenne, ha az uniós agrárvezetők kezéből kikerülne a döntéshozatal joga és felelőssége, amelyet tagállami hatáskörbe adna a tervezet. Eddig ugyanis az agrárforrások felhasználásáról az agrárminiszterek tanácsa döntött.

A tervezet azonban – a MOSZ-elnök értelmezése szerint – a jelen formájában megszüntetné ezt a közös agrárpolitikát és azt az intézményrendszert, amely amúgy az EU közös működésének eddigi szimbóluma. A közös döntés lehetőségét pedig az uniós agrárvezetőktől egy regionális fejlesztési „szuperalapba”, valójában a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek a kezébe tenné.

A MOSZ is elutasítja a csomagot

Az erős kritikát megfogalmazó MOSZ így egyetért a többi – szintén tiltakozó – európai és hazai gazdaszervezettel és a hazai agrárkormányzattal. „Nem tartjuk elfogadhatónak ezt a csomagot! Az EU óriási hibát követne el, ha így elfogadná” – mondta a szövetség elnöke. Ezzel ugyanis kiszámíthatatlanságot okozna a gazdáknál, rosszabb jövedelmezőséget az élelmiszer-szektorban, aminek hatására romlana az élelmiszerbiztonság és a kultúrtáj, kiüresedne a vidék és eltűnne az EU közös agrárpolitikájának „közös” jellege.

„Míg korábban az volt az uniós cél, hogy a minél egységesebb rendszerbe tereljék az agrárpénzek felhasználását, a jelenlegi javaslatcsomag nagyra nyitná a kaput, hogy minden tagország azt csináljon, amit akar.” – összegezte fenntartásait Koncz Máté.

