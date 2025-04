Eszméletlen gyümölcsárak jöhetnek – 80-100 százalék lehet a kiesés a termésben

Az enpenzem.hu cikke szerint a Magyarország kétharmadát érintő áprilisi fagyok súlyos kieséseket okozhattak a gyümölcstermésben. Tölgyfa József növényvédelmi szakmérnök, a Vitafer szaktanácsadója szerint

több helyen akár 80–100 százalékos terméskieséssel is számolhatunk, főleg a csonthéjas gyümölcsöknél.

A károk elsősorban a kajszibarack, a cseresznye, a meggy és a szilva termését érintették súlyosan, de az alma, a körte és a birs is veszélybe került.

Kapcsolódó cikk Hétvégi fagy: megugranak a gyümölcsárak? Minden gyümölcs veszélyben a váratlan hidegfront miatt, de mi lesz a boltokban?

Ez azt jelentheti, hogy a hazai termés sok gyümölcs esetében még a hazai fogyasztási és feldolgozóipari igényeket sem tudja majd kielégíteni, ezért importra is szükség eleht. Csakhogy a fagyok a környező országokban, például Ausztriában és Lengyelországban is súlyos, akár 60-70 százalékos károkat is okozhattak.

Tölgyfa József szerint mindez hatással lesz a piaci árakra is.