Ez a bedőlések éve a mezőgazdaságban?

“A tűző napon, az aszályban, az öreg gépparkkal gürcöljek a minuszért (a ráfizetésért)? Én ebből kiszállok!”

Így elégelte meg a több évtizedes, immár reménytelenné vált robotolását egy Hajdú-Bihar vármegyei gazda. Miután az aszályos 2022 után tavaly sem hozott egy növény se hasznot, és a piaci folyamatok alapján 2024-et is ilyen évnek gondolja, levonta a következtetést: “minden jel az irányba mutat, hogy nem kell itt erőlködni”. Döntött: 2024 végén befejezi a termést és bérbe adja mind a 300 hektárját…

Nem jön ki a matek. Fotó: Depositphotos

Egyre többen döntenek így. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a mező-, erdőgazdaságban és a halászatban a 2021-es 71 158-ről 2022-re 2654 darabbal, 68 504 darabra csökkent a működő agrárvállalkozások száma. A KSH adatai szerint a regisztrált agrárvállalkozások közül a legnagyobb számban az egyéni vállalkozók fejezték be a tevékenységet (-1261 fő), így a számuk novemberre 18 834-ra fogyott az elmúlt évben. Eközben a társas vállalkozások száma mindössze 32-vel, 13 067-re csökkent. Ez beleillik a másfél évtizedes trendbe, mert 2007-2020 között 31 százalékkal szűkült a gazdaságok mezőnye. Elsősorban az állattartó üzemekből van egyre kevesebb a csökkenő fogyasztással, de a válságban már a növénytermesztő üzemekből is. Utóbbiak közül főleg az egy hektárnál kisebb gazdaságok száma fogy rohamosan.

Tervezhetetlenül

Az ukrajnai orosz agressziótól, a gázai harcoktól, majd a Vörös-tengeri, húszi támadásoktól megzavarodott energia- és terménypiacok szélsőséges reakcióit látva pedig egyre rosszabb az agrárberkekben is a hangulat. Tervezhetelenné váltak a költségek, a bevételek, nő a kilátástalanság.

A tejtermelők, szarvasmarha- és baromfitartók után már a szektor gerincét alkotó szántóföldi növénytermesztők között is sokan tartanak attól, hogy a nehéz, veszteséges 2023 után még rosszabb jön. Még a klímaváltozással fokozódó időjárási kockázatok nélkül is 2024 a bedőlések éve lehet az agráriumban.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a lapunk által megkeresett szakmai érdekképviseletek nem is vállalkoztak arra, hogy értékeljék az idei kilátásokat. Informálisan azt a választ kaptuk, hogy a mezőgazdaság, azon belül a szántóföldi növénytermesztés jövedelmezősége 2024-ben nem a termeléstől, vagy a kibocsátás volumenétől fog függni. Sokkal inkább az orosz-ukrán háború kimenetelétől, hatásaitól, a Hormuzi-szoros hajózhatóságától, a logisztikai-szállítási problémáktól. De hatással lesz a katonai konfliktusok kialakulása és eszkalálódása, Tajvan helyzete is. Az El Nino-jelenség, a nagy kiterjedésű időjárási problémák, aszályok kialakulása is erősen befolyásolja az idei, hazai gazdálkodás jövedelmezőségét. Emellett a német gazdatüntetés - magyar gazdákat is érintő uniós várható hatásairól - se feledkezzünk meg.

Nehéz így előre megtippelni, mennyi lesz idén a kukorica önköltsége. Még az egyes műveletek, például a szárítási díjat sem tudjuk előre kalkulálni, ami pár ezer forint, de akár 200 ezer forint is lehet. Pedig ez a sok közül csak az egyik kockázat, ami minden szezonban az aratásig tervezhetetlenné teszi például az észak-borsodi térségben gazdálkodó Sztrakon Zsolt egész éves munkájának eredményét is. Az önköltség hektáronként így 300-600 ezer forint körül is ingadozhat, kicsi a mozgástér. A munkabéren, a gépalkatrészeken, az amortizáción, a növényvédő szereken, a vetőmagon nem tud spórolni. Legfeljebb a műtrágyán takarékoskodhatna, hektáronként alig pár tízezer forintot spórolva, de szakmailag ezen nem érdemes. Ezért is bízik abban, hogy - a tavalyihoz képest - az idén már drasztikusan tudja majd az önköltséget csökkenteni. Míg 2023-ban az energia, a műtrágya, a növényvédőszer ára is az egekben volt, az idén már jóval kisebb. A komplex (N-P-K) műtrágya ára például a tavalyihoz képest jelentősen csökkent mint ahogy a csak nitrogén-tápanyagé is. A növényvédő szerek, itt-ott a vetőmag árában is határozott a csökkenés. Gyakran további kedvezményekre is hajlanak a nagy forgalmazók, hogy a piaci részesedésüket megőrizzék. “Ha sikerül leszorítani az önköltséget, miközben a termés és az árbevétel is nagyjából akkora lenne mint tavaly, már jobban járnánk” - tervezget a gazda. Jobban járna, de ez is csak a napi túléléshez lenne elég.

Nem jut fejlesztésre

A kukorica jelenlegi, tonnánként 55-60 ezer forintos felvásárlási árával nem jut pénz az égetően szükséges fejlesztésekre. Ahhoz, hogy a versenyképességét jelentősen javító beruházásokba kezdhessen az idén várható EU-s pályázatokkal, tonnánként legalább 80 ezer forintos kukorica- és búza felvásárlási árra lenne szükség. A beruházásokhoz a napraforgó tonnánként 110-120 000 forintos ára is kevés, mert közepes termésnél, a hektáronként 400 ezer forintos árbevétel sem elfogadható a jelenlegi költségszinteken. Tehát, ha 2024-ben nem nőnek a terményárak, vagy nem lesz kimagaslóan jó a termés, hiába csökkent az önköltség, a gazdák megint nem fognak jó évet zárni.

Pedig, a borsodi térségben ez már a harmadik szűk esztendeje lenne a gazdáknak. Tavaly a csökkent árak miatt, 2022-ben az aszály miatt volt rossz ez az eredmény. Igaz, “2021 kimagaslóan jó év volt nálunk” - idézi fel Sztrakon Zsolt. Abban az évben jó volt a termés és az önköltség még csak a töredéke a mostaninak. Az ukrajnai háború hírére megugrottak ugyanis a terményárak. Már 2021 őszén tonnánként nyolcvanezer forintra nőtt ősszel a kukorica, százezerre a búza ára, a napraforgóé is bőven 300 ezer fölé ment. De utána, az olcsó ukrajnai áru dömpingje miatt, zuhanni kezdtek a terményárak.

Aszályos év után nőtt a kibocsátás 2023-ban a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke meghaladta a 4,3 ezer milliárd forintot, ez 6,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál - olvashatjuk a KSH tájékoztatójában. A bővüléshez a teljes termelési volumen 25 százalékos emelkedése járult hozzá. Az ágazat teljes kibocsátási árszínvonala 15 százalékkal csökkent. A növénytermesztés volumene 44 százalékkal nagyobb, az állattenyésztésé fél százalékkal lett kisebb. Az egyes szántóföldi növényeknek azért lett rekordmagas a volumene, mert az előző bázisév súéyosan aszályos volt.

Ilyen előzmények után véli úgy a borsodi gazda, hogy jogosan pesszimista a termelők jelentős része. Azért persze bízik abban, hogy talpon marad a mezőgazdaság, ez az ország érdeke is. Ha azonban még egy-két nehéz év jön, akkor nagy lesz a baj, és nem csak a gazdáknál. Ha ugyanis borúlátó a termelő, az magával rántja az egész háttéripart. Máris tapasztalhatjuk, hogy sokfelé leállt a gép-, a műtrágya-, részben a növényvédőszer-értékesítés is.

Ilyenkor önmagában még egy jól kiírt pályázat sem képes a piacnak lökést adni. Ha nyernek is a termelők a pályázaton, nem biztos, hogy megvalósítják a beruházást a jelenlegi bizonytalan helyzetben. Annál is inkább, mert a beruházási pályázatoknál az önerőhöz - az uniós előírások szerint - nem vehetnek igénybe kamattámogatott hitelt, csak piacit, ebből kell megelőlegezni a beruházást. A kamattámogatással ugyanis meghaladná a “támogatási intenzitás” a megengedett mértéket. A jelenlegi magas piaci kamatokkal pedig sok gazda nem akarja, nem is tudja előteremteni a pályázatokhoz az önerőt, mert nem hitelképes. Nincs elég fedezete, veszteséges a termelése. Ez már a gépeladásban is meglátszik. Az óévben egyharmadával kevesebb, mindössze alig több mint háromezer traktort adtak el itthon, mint 2022-ben.

2024 a túlélésről szól „Jelenleg a szántóföldi növénytermesztésben látunk kockázatot”. Így értékelte Szabó István, az OTP Bank Agrár és Élelmiszer-gazdasági Értékesítési igazgatója a szektor finanszírozásának egyik nehézségét az Agroinform.hu-n. Azoknak a termelőknek, akik nem rendelkeznek megfelelő tartalékkal, 2024 is nehéz év lesz, és vélhetően a túlélésről fog szólni. “Sajnos azt tapasztaltuk, hogy az ügyfelek adósminősítése romlott a külső körülmények hatására” – állapította meg Szabó. Azt is elismerte, hogy “ilyen komplikált időszakban sajnos szigorúbb feltételek fogadják az ügyfeleket alszektoroktól függetlenül”. Jó hír viszont, hogy elkészült már a 2024. évi pályázati menetrend az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz, csaknem 2900 milliárd forintnyi forrás áll a gazdák rendelkezésére. Összesen 69 egymástól független pályázati lehetőség közül választhatnak 2024-ben.

Pedig már a gazdák túlélése múlik a fejlesztésen, a hatékonyság javításán, hiszen az Ukrajnából az EU-ba érkező olcsó terményekkel nem tudnak versenyezni. Sok gazdának nehéz döntést kell meghozni, érdemes-e neki itthon gabonát termelni, vagy válasszon más alternatívát?

Veszélyes alternatívák

“Magyarországon, az ötmillió hektár szántón, azért sem vethetünk csak alternatív növényeket: mákot, csillagfürtöt, szóját, mert nem tudjuk eladni” - állítja évtizedes rutinnal Sztrakon Zsolt. A “pénzes” növénynek tartott olajtököt például pár éve a korábbi terület háromszorosán vetették. Akkora lett a felesleg, hogy nem tudták eladni, de tárolni sem a gazdák, miközben egymillióról 400 ezer forintra zuhant a tonnánkénti felvásárlási ára. Mások a mákkal próbálkoznak, de ha ennek is a többszörösére, 15 000 hektárra nő a vetésterülete, félő, ez sem kell majd. A felvásárló diktálja majd az árát, ha egyáltalán hajlandó átvenni…

Akku-nagyhatalom

A gazdáknak az is egyre égetőbb kérdés, hogy az előbb-utóbb EU-taggá váló Ukrajna szomszédságában, az akkumulátor-nagyhatalommá váló Magyarország - egy, vagy több esetleges üzemi balesettől elszennyeződő - talaján termelt élelmiszernek milyen lesz a megítélése? A nyugat-európai, tengerentúli vevők erősödő zöld előítélete ellenére is kapós marad-e a külpiacokon, vagy egyre nehezebben lehet majd eladni? Ne legyen igaza a cikkünk elején kiábrándult gazdának, hogy ideje másba fogni, és nem csak itthon… Erre utal a német DZ Bank elemzése is, amelyről az agrarheute.com számolt be. Eszerint a 2022-es 256 ezerről 2040-re alig százezerre csökken az ottani gazdaságok száma, miközben az átlagos üzemméret kevesebb mint 65 hektárról 160 ha-ra nő.