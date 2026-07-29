1p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Agrárium Élelmiszeripar, agrárium Gajdos László

Ez egyre csúnyább: rendkívüli készültségről döntött Gajdos László

mfor.hu

Gyorsabban, hatékonyabban reagálhat az egyik szerv a pusztító magyarországi helyzetre. Pedig a java még csak most jőn, indul az újabb, kínzó hőhullám.

Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben Gajdos László élő környzetért felelős miniszter. A tárcavezető szerda reggel közösségi oldalán tudatta:

Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptettük életbe.

 A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni.

Az egyre pusztítóbb aszály következtében például a Duna is történelmi mélypontra apadt, melyről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár fotóit és írását itt láthatja.

Gajdos László miniszter videós nyilatkozatát pedig itt tekintheti meg teljes egészében:

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nyár közepére összeomlott a magyar dinnyepiac

Nyár közepére összeomlott a magyar dinnyepiac

Veszélybe került a hazai dinnyetermesztés. Túl olcsó az import dinnye.

Bajban vannak a dinnyések, de most jöhet a fellendülés

Bajban vannak a dinnyések, de most jöhet a fellendülés

A várható forróság jót tehet majd.

Megnyitja a pénzcsapot a kormány, ezeknek a falvaknak jut 22 milliárd forint

Megnyitja a pénzcsapot a kormány, ezeknek a falvaknak jut 22 milliárd forint

Kifejezetten fejlesztési célokra.

A román légierő megsemmisített egy drónt messze az ukrán-román határtól

Lelőtt egy idegen drónt a román légierő

Behatolt egy ismeretlen drón a romániai légtérbe, F-16-ossal semmisítette meg az ország légiereje. A roncsok Buzău megyében, messze az ukrán-román határtól zuhantak le.

Egyeztetett a minisztérium – mi lesz a jégkármérséklő rendszerrel?

Egyeztetett a minisztérium – mi lesz a jégkármérséklő rendszerrel?

Van még miről beszélni.

Riadót fújt Bóna Szabolcs, szerinte nem normális, ami a vízzel történik

Ijesztő helyzetre hívta fel a figyelmet az agrárminiszter.

Kánikula

A pénztárcánk is megérzi a mostani hősokkot

A többség egyelőre inkább kellemetlenségnek gondolja az utóbbi hetek hőhullámait, illetve az aszályos időjárást. A klíma- és a környezeti változás azonban jó eséllyel a következő években is velünk marad. A szélsőséges időjárás, az extrém kilengések pedig akár energetikai oldalról nézve, akár az élelmiszerek árdrágulása miatt a hétköznapi embereket anyagilag is érintő problémát jelent.

Aszály: jó hírt kapnak az érintett gazdák

Aszály: jó hírt kapnak az érintett gazdák

Rendkívüli támogatást kaphatnak az érintettek.

Vendégmunkás vagy robot?

Vendégmunkás vagy robot? Égető a munkaerőhiány a magyar mezőgazdaságban

Vendégmunkásstopot hirdetett a kormány, de a mezőgazdaságban súlyos munkaerőhiány van, a klímaváltozással küzdő gazdáknak pedig nem futja robotizálásra.

Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára

Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára

A benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágul.

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI


Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG