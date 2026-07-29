Ez egyre csúnyább: rendkívüli készültségről döntött Gajdos László

Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben Gajdos László élő környzetért felelős miniszter. A tárcavezető szerda reggel közösségi oldalán tudatta:

Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptettük életbe.

A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni.

Az egyre pusztítóbb aszály következtében például a Duna is történelmi mélypontra apadt, melyről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár fotóit és írását itt láthatja.

Gajdos László miniszter videós nyilatkozatát pedig itt tekintheti meg teljes egészében: