Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára szállhat el

Szirmai S. Péter
Szinte azonnal reagáltak Irán megtámadására a nemzetközi tőkepiacok. A Hormuzi-szoros lezárásának hírére a Brent-olaj ára markáns növekedésbe kezdett, amelynek következtében rövidesen nemcsak az üzemanyagok, hanem a gabonafélék jegyzésára is emelkedni fog. Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSz) elnökét kérdeztük az újabb háború várható agrárpiaci következményeiről.

A közel-keleti háború kitörése, majd a Hormuzi-szoros lezárásának hírére a Brent-olaj jegyzésára szinte azonnal hordónként ismét 80 dollár fölé ugrott, amire a hazai forgalmazók máris reagáltak. Az üzemanyagok drágulása az első bombabiztos jelzés, aminek hatására a tőkepiaci szereplők rendszerint máris átértékelik a befektetéseiket.

Napokon belül várható, hogy például egy – a Hormuzi szoroson elakadt – gabonaszállítmány okozta piaci zavar után a kockázati tőkebefektetők nagyobb számban jelennek meg a terménypiacon – előlegezi meg Petőházi Tamás.

A gabona ára ugyanis rendszerint együtt változik más commodity termékekkel, így elsősorban az üzemanyagok árával.

A búza árának alakulása az árupiacon az elmúlt egy hónapban. Forrás: Trading Economics
Bár az idén év elején a szokásosnál nagyobb átmenő készletek jóvoltából jelentősen tovább csökkent itthon is a főbb gabonafélék, főleg az étkezési illetve a takarmánybúza, némileg a takarmánykukorica termelő ára is, az újabb háború miatt várható árkorrekció sem biztos, hogy javítani fogja a hazai növénytermesztés jövedelmezőségét. A máris zuhanó forintárfolyam, az üzemanyagok drágulása után ugyanis az energiaigényes input-anyagok ára, azaz a termesztés önköltsége is szinte biztosan emelkedni fog.

Bár a GOSZ elnöke szerint – alig pár nappal a háború kitörése után – még korai lenne vészforgatókönyveket készíteni, de az biztos, hogy – a már folyamatban lévő tavaszi munkák, főleg a kukorica vetése előtt érdemes alaposabban nyomon követni a nemzetközi, hazai piaci folyamatokat a vetéstervek összeállításánál.

Az Agrárközgazdasági Intézet január végi – még az iráni háború kezdete előtti – elemzése szerint az étkezési és a takarmánybúza termelői ára tonnánként még a hetvenezer forintot sem érte el, amely huszonegy százalékkal volt kisebb a 2024 januárinál. A nyomott árat az egyre nagyobb globális készletekkel magyarázta a Nemzetközi Gabonatanács, amely a 2025/2026-os gazdasági évre – az előzőnél – öt százalékkal többre (842 millió tonnára) becsülte a világ búzatermését, miközben felhasználás várhatóan ennél szerényebb ütemben nő. A prognózist azonban alapjaiban írhatja át a közel-keleti háború, ha emiatt akadozik a világkereskedelem, és lám, máris emelkedik a búza ára a párizsi tőzsdén.

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Másfél hónap alatt a pénzükhöz juthattak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Az ügyben az összes kkv-nak minősülő érintett gazdálkodó pozitív döntést kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

Úgy tűnik, megállíthatatlan a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében újabb helyszínen, egy zsombói pecsenyekacsa-telepen igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét, az érintett állományok felszámolása folyamatban van – tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

Olcsó húsnak híg a leve? Vesztésre állnak a termelők

Az árérzékeny fogyasztónak, a feldolgozóknak áldás, a hazai termelőknek csapás. Így értékelte a januárban megszületett EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás várható hatását Paragi Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSz) főtitkára.

Lajstromozták a paraszti konyha jeles példányát

A tepertős pogácsával és a vecsési savanyú káposztával meglett a száz

Új elemekkel gazdagodott a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.

Árnyomás: Európában egyre súlyosabb a helyzet

Ez az ágazat nagy áresések miatt tartósan az önköltségi szint alatt áll.

Lázár Jánosnak megint csak a bronz jutott a parlamenti szántóbajnokságban

Bánki Erik verhetetlen, de a második és a harmadik helyért nagy a csata a fideszes képviselők között. Átnéztük a vagyonnyilatkozatokat, hogy kinek hány hektár földje van.

Tiltakoznak a Visegrádi országok agrárkamarái

Határozott irányváltást követel az Európai Bizottságtól a cseh, a lengyel, a magyar, a szlovák, valamint a lett és litván agrárkamara.

Jó hírt közöltek Kínában – ezt az EU-t érintő vámot csökkentik

Egy korábbi vizsgálat zárul le.

Covid után madárinfluenza-pandémia? Újabb világjárvány fenyeget

Máris megjelent és egyre agresszívebben terjed a madárinfluenza, amely a kutatók szerint akár emberi világjárványt is okozhat.

Kinyomtatni, aláírni, szkennelni? Erre semmi szükség – itt a DÁP újítása

Az új fejlesztéssel már asztali számítógépről vagy laptopról is elindíthatjuk a digitális aláírás folyamatát, így az állampolgárok még kényelmesebben hitelesíthetik digitálisan a hivatalos dokumentumaikat.

