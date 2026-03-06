Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára szállhat el

A közel-keleti háború kitörése, majd a Hormuzi-szoros lezárásának hírére a Brent-olaj jegyzésára szinte azonnal hordónként ismét 80 dollár fölé ugrott, amire a hazai forgalmazók máris reagáltak. Az üzemanyagok drágulása az első bombabiztos jelzés, aminek hatására a tőkepiaci szereplők rendszerint máris átértékelik a befektetéseiket.

Napokon belül várható, hogy például egy – a Hormuzi szoroson elakadt – gabonaszállítmány okozta piaci zavar után a kockázati tőkebefektetők nagyobb számban jelennek meg a terménypiacon – előlegezi meg Petőházi Tamás.

A gabona ára ugyanis rendszerint együtt változik más commodity termékekkel, így elsősorban az üzemanyagok árával.

A búza árának alakulása az árupiacon az elmúlt egy hónapban. Forrás: Trading Economics

Bár az idén év elején a szokásosnál nagyobb átmenő készletek jóvoltából jelentősen tovább csökkent itthon is a főbb gabonafélék, főleg az étkezési illetve a takarmánybúza, némileg a takarmánykukorica termelő ára is, az újabb háború miatt várható árkorrekció sem biztos, hogy javítani fogja a hazai növénytermesztés jövedelmezőségét. A máris zuhanó forintárfolyam, az üzemanyagok drágulása után ugyanis az energiaigényes input-anyagok ára, azaz a termesztés önköltsége is szinte biztosan emelkedni fog.

Bár a GOSZ elnöke szerint – alig pár nappal a háború kitörése után – még korai lenne vészforgatókönyveket készíteni, de az biztos, hogy – a már folyamatban lévő tavaszi munkák, főleg a kukorica vetése előtt érdemes alaposabban nyomon követni a nemzetközi, hazai piaci folyamatokat a vetéstervek összeállításánál.

Az Agrárközgazdasági Intézet január végi – még az iráni háború kezdete előtti – elemzése szerint az étkezési és a takarmánybúza termelői ára tonnánként még a hetvenezer forintot sem érte el, amely huszonegy százalékkal volt kisebb a 2024 januárinál. A nyomott árat az egyre nagyobb globális készletekkel magyarázta a Nemzetközi Gabonatanács, amely a 2025/2026-os gazdasági évre – az előzőnél – öt százalékkal többre (842 millió tonnára) becsülte a világ búzatermését, miközben felhasználás várhatóan ennél szerényebb ütemben nő. A prognózist azonban alapjaiban írhatja át a közel-keleti háború, ha emiatt akadozik a világkereskedelem, és lám, máris emelkedik a búza ára a párizsi tőzsdén.