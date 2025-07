Ezt ígéri a BKV péntektől

A fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségi közlekedés mindenki számára elérhető és nyerő opció legyen – a Nagykörúton és máshol is.

A telephelyeken elvégzett, rendszeres járműtakarítások mellett, májusban tesztjelleggel elindított napközbeni villamostakarítási program is folytatódik a nagykörúti villamosok vonalán. A program keretében hajnaltól kora délutánig a Széll Kálmán téren napközben is takarítják a járműveket: összegyűjtik az utastérben elhagyott hulladékot, áttörlik a kapaszkodókat, és olyan anyagokat használnak, amelyek frissítik az utastér levegőjét. A program bevezetése előtt napközben nem volt mód takarításra, kizárólag a nap végén, a járművek forgalomból való kiállásakor volt erre lehetőség. A cél, hogy a nagykörúti villamosvonalon utazók tisztább és kellemesebb környezetben közlekedhessenek.

Folytatódik a villamosgyorsítási program: augusztustól a reggeli és délutáni csúcsidő közötti időszakban, 10:00 és 13:00 között az ún. 60 másodperces lámpaciklus működik a Nagykörúton. Ez egyenletesebb és akár 1 perccel gyorsabb menetidőt biztosít a villamosoknak. A Nagykörúton közlekedők többsége jelenleg is a közösségi közlekedést választja, a 4-es és 6-os villamosok előnyben részesítése a többség érdekeit szolgálja.

Augusztus 1-jére befejeződik a Szent István körúti vágányok felújítása, a hónap elejétől ismét teljes vonalon, a dél-budai végállomások és a Széll Kálmán tér között közlekednek a 4-es és 6-os villamosok. A felújítás végeztével a közúti forgalom is helyreáll a Szent István körúton: a buszok, a kerékpárosok és a gépjárművek újra az összes forgalmi sávot használhatják majd.

Augusztustól gyorsabb, csendesebb és tisztább villamosok a Nagykörúton. Újra teljes vonalon járnak a 4-es és a 6-os villamosok, ezzel egy időben a közúti korlátozások is megszűnnek, ismét 2×2 sávon lehet majd haladni a Szent István körúton – közölte a BKV és BKK csütörtökön.

