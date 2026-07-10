Fegyverek és csempészcigi a déli határon

Tompánál jelentkezett belépésre egy gyanúsan viselkedő szerb állampolgár, aki nem jelentett be vám- és adóköteles árut. A pénzügyőrök azonban alaposabbat átvizsgálták az autót, és a csomagtartóban a pótkerék mellett, ruhába tekerve fegyvereket, valamint egy sporttáskában több maroklőfegyvert és tárakat találtak.

Egy másik esetben, Hercegszántónál akart belépni az országba egy szerb férfi, aki szintén úgy nyilatkozott, hogy nincs bejelenteni való áruja, de a vizsgálaton a NAV munkatársainak feltűnt, hogy gyanúsan kopottak az ülések csavarjai. Az ülések mögül, a motortérből, valamint a légzsák helyén kialakított rejtekhelyről is cigaretta került elő. A cigarettát és az autót a pénzügyőrök, a fegyvereket pedig a rendőrség foglalta le.