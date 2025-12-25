Fél évszázada nem volt ennyire rossz éve a hazai almatermesztőknek

Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeB elnöke szerint ennyire rossz év a hazai almatermesztésben nagyjából fél évszázada nem volt. Összességében pedig nem túlzás úgy fogalmazni, hogy 2025 nem a gyümölcstermesztők éve volt Magyarországon – mondta a szakember a Népszavának.

Idén nem mosolyogtak vissza az almák a gazdákra

Fotó: DepositPhotos.com

Ha van csapás, amit számba lehet venni, akkor azok közül mindegyik elérte a gazdákat. Tavasszal a fagy, azt követően a jégverés, a szárazság – és lehetne folytatni. Ezek következménye, hogy idén a hazai almatermés mintegy 170 ezer tonna lett – mondta. Tavaly ez 340 ezer tonna volt, és már az is egy rossz szezon volt – tette hozzá összehasonlításul.

Az elmúlt évtizedekben sok csapás érte a hazai ágazatot, de ezek ellenére egy-egy jó évben a termelés minden további nélkül elérte az 500 ezer tonnát. Idén viszont túlzás nélkül állítható, hogy a hazai almatermés 60 százaléka megsemmisült. Az igazi csapás viszont még ezt követte, mert a környező országokban egyáltalán nem ez volt a helyzet, mi több, egészen kedvező betakarítási adatok láttak napvilágot, így az árak nem változtak, olykor még csökkentek is 2024-hez képest.

Kapcsolódó cikk Végveszélyben a magyar krumpli – fenyeget a felmelegedés és az új kártevők A klímaváltozás negatív következménye.

Tavaly az étkezési alma termelői átvételi ára itthon 160–170 forint volt kilogrammonként, az iparié 80 forint körül alakult. Ezzel szemben idén a szezon elején még 200–220 forint volt a jellemző, ami aztán szeptemberben 160–170 forintra zuhant. Az ipari almáért pedig a gyászos terméseredmények ellenére még az elmúlt évinél is kevesebbet, csak 75–80 forintot adtak. Ez pedig valóban rettentő nehéz helyzetbe hozott sokakat – folytatta.