Felére esett a dinnyeimport – előretört a hazai sárga

Kapcsolódó cikk Van jó és elég rossz hírünk is a magyar görögdinnyékről Egy darabig még nem érdemes magyar dinnyét venni.

Nagy István beszélt arról is, hogy Magyarország dinnyeexport lehetőségei továbbra is adottak, Szlovákia, Csehország és Lengyelország a legfőbb célország. A sárgadinnye exportja 31 százalékkal nőtt tavaly az előző évhez képest – fűzte hozzá.

A tavalyihoz képest a dinnyeimport mennyisége 51 százalékkal csökkent, ami azt jelenti, hogy a dinnyetermesztők ki tudják elégíteni a hazai igényeket és exportálni is tudnak – mondta pénteken Ecseren az agrárminiszter, hozzáfűzve, hogy jó minőségű dinnyével indul a magyar dinnyeszezon.

