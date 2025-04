Feloldották a ragadós száj- és körömfájás vírus miatt elrendelt veszélyhelyzetet

A gazdák, akik beruháztak, fejlesztettek, ezt részben hitelből tették. Ezért kell most ez a gyors és hatékony kormányzati intézkedés is a járványra vonatkozó hatósági intézkedések visszavonásáig.

A kormány célja, hogy a hatékony védekezés fenntartása mellett biztosítsa az érintett gazdaságok mielőbbi talpra állását. Ezért a vis maior kérelmek beadásának könnyítésén túl a fertőzött állattartó telepek dolgozóinak fizetését az állami bérgarancia terhére átvállalja a kormányzat. Hitelmoratórium is segíti az állattartókat, hiszen minden érintett állattartó esetében egy évre felfüggesztik a hitelek tőke- és kamattörlesztését. Ezzel a telepek újraindulását erősítik, ami a magyar nemzetgazdaság számára most kiemelt ügy.

