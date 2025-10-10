Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Felső tízezer helyett már felső harmincezer van Magyarországon

A 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 10 ezer fővel bővült az elmúlt öt évben Magyarországon. A Blochamps nem tartja jó ötletnek a vagyonadó bevezetését, ha a határt egymilliárd forintnál húznák meg.

30 ezer magyarnak lehet egymillárd forintos, vagy annál nagyobb vagyona – derül ki a Blochamps Capital elemzéséből. Közülük 7-10 ezer embernek lehet legalább egymilliárd forintja klasszikus pénzügyi vagyon formájában.

A Blochamps adatai szerint a 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 2020 és 2025 között nagyjából 10.000 fővel bővült, nagyobbat ugorva, mint a megelőző 15 évben együttvéve. A milliárdosok száma pedig a következő öt évben további 1300 fővel emelkedhet Magyarországon.

A közvélemény-kutatásokat jelenleg vezető Tisza Párt azzal kampányol, hogy ha kormányra kerül, az ötmilliárd forint feletti vagyonnal rendelkezőkre adót vet ki. „Ha 1 milliárdnál húzunk vonalat, az üzenet a feltörekvő középosztálynak szól: rossz helyen gyarapodtál. Ebből pedig nem pluszbevétel, hanem vagyonexport lesz” – mondta Karagich István, a Blochamps ügyvezetője. Ebben az esetben a vagyon egy részét gyorsan külföldre telepíthetik, a vállalkozások pedig elindíthaják a profit visszafogását a Blochamps szerint. Ráadásul, ha 1 milliárd forint lenne a határ, akkor az összes vagyonelemet transzparensen beértékelni, felmérhetetlen állami feladat- és kapacitásigénnyel járna.

A magyar szupergazdagok száma és eloszlása
Fotó: Blochamps Capital

Karagich elmondta: a több tíz-, esetleg százmilliárd forintos vagyonnal bíró szupergazdagoknak szinte biztos lesz pénzük arra, hogy jogászokkal és konstrukciókkal megkerüljék a szabályokat. Szerinte az 1 milliárd forint környéki pénzügyi erővel bírók esetében nem szankcionálni, hanem maradásra csábítani kell a vagyont. Ha ez nem így lesz, menthetetlenül tovább erősödik a magyar társadalom legfelső decilisének a polarizálódása: lesz egy néhány ezer fős, olyan jogi, adózási apparátust megmozgatni tudó elitünk, amely érdemben mérsékelni tudja az adóterheiket, illetve a néhány tízezres érintett másik oldal, tele adóelkerülésre ösztönzött középvállalkozókkal. „A tőkeadóztatás, az örökösödési adó, a tőkejövedelmek adói, és a progresszív jövedelemadó kombinációja sokkal értelmesebb és igazságosabb kombináció, ám ennek mértékét is jól kell belőni, hogy a valóban dúsgazdagokat és ne a feltörekvő középosztályt tántorítsa el a magyarországi befektetésektől” – tette hozzá.

Az infláció drasztikusan leértékelte a milliárdos vagyon reálértékét az elmúlt években. Mai értékén nézve egymilliárd forint 2020-ban még 681 millió forintot ért, 2010-es bázison számolva pedig 542 millió forint az értéke. „A vállalkozói szférában milliárdosnak lenni sem jelent akkora különlegességet, mint tíz éve” – mondta az ügyvezető.

