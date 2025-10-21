Foggal-körömmel tiltakozik az Agrárkamara és a Gazdakörök

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) határozottan tiltakozik az EU Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodása ellen, az ugyanis veszélybe sodorja az európai élelmiszertermelés jövőjét és komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot is hordoz a fogyasztók számára – írta keddi közös közleményében a két szervezet, amiről az MTI is beszámolt.

Lassan az utolsó akadály is elhárul az ukrán szabadkereskedelmi megállapodás elől, az Európai Tanács ugyanis nemrég megszavazta az Ukrajnával kötendő – immáron határozatlan idejű – egyezményt. A tagállamok közül egyedül Magyarország és Szlovákia szavazott nemmel.

A gombáknak is versenytársa akadhat

Jelentős engedmények Ukrajnának

Az Európai Bizottság által korábban bemutatott tervezet alapján jelentős engedményeket kapna az ukrán fél.

A háború előtti kvótákhoz képest a méz behozatala a hatszorosára, a cukoré ötszörösére, a tojás behozatala pedig háromszorosára nőhet a megemelt kvóták alapján. A baromfi esetében a kvóta 120 ezer tonnára emelkedik, míg a kukoricánál még ennél is súlyosabb a helyzet, hiszen hiába van kvóta, a vám nulla százalék, így az korlátlanul hozható be Ukrajnából – ismertették az agrárszervezetek.

Gond lesz a gombábval

A gazdákat képviselő szervezetek álláspontja szerint komoly aggodalomra ad okot az is, hogy gombából például teljesen szabaddá teszik a kereskedelmet, ami piaci zavart okozhat az európai, ezen belül is főként az Ukrajnával szomszédos tagállamok piacán.

Míg a háború alatt átmeneti jelleggel tette lehetővé a piacok megnyitását az Európai Bizottság, a mostani megállapodás már határozatlan időre nyitná meg a piacokat az ukrán behozatal előtt. Az ukrán import korlátlan beengedése a földbe döngölte a felvásárlási árakat Európában, ezt pedig csak az Ukrajnával szomszédos államok (Magyarország, Lengyelország, Románia) egyoldalú tilalma tudta orvosolni – mutattak rá.

Komolytalan ellenőrzés?

A NAK és a Magosz szerint a megállapodás másik pontja teljes naivitásról – vagy éppenséggel a tudatos félrevezetésről – ad tanúbizonyságot, miszerint Ukrajna 2028-tól már köteles lenne alkalmazkodni az EU-s növényvédelmi előírásokhoz.

Az elvárás komolysága igencsak megkérdőjelezhető, mivel a kötelezettség betartását csupán egy félévente készítendő, írásos jelentéssel ellenőrizné az Európai Bizottság – hívták fel a figyelmet.

Elutasítják

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége határozottan elutasítja az Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodást. Ezzel ugyanis a háború előttihez képest a sokszorosára növekedne az ukrán import mértéke, ami az Európai Unió agrár-élelmiszeripari termelésére nézve végzetes következményekkel járhat, továbbá jelentős élelmiszerbiztonsági kockázatokkal is szembe kellene nézni – közölték.