Földet a gazdáknak: árverezik Mészáros Lőrinc szántóját

Ismét pompás felcsúti szántóra lehet licitálni a november 3-tól november 14-ig tartó állami földárveréseken – derül ki a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) hirdetményeiből. Persze nem olcsó mulatság a felcsúti föld megszerzése: a november 5-i árverésen 375 millió forintról indul a licit a 106 hektár szántót és némi fásított területet tartalmazó csomagra. Problémát okozhat, hogy a földnek amúgy van használója, akinek a szerződése 2032-ig érvényes. Az esetleges új tulajdonos (ha az nem a jelenlegi használó lesz) pedig dönthet úgy, hogy felbontja vagy új feltételekkel módosítja majd a szerződést.

Az Agrárminisztérium szeptember végén jelentette be, hogy újabb, 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az agrártárca az intézkedéssel a kis- és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja. Az érintett területekre – a korábbi eljárásokhoz hasonlóan – bárki tehet vételi ajánlatot. Az árveréseken összesen csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni. Akár tízmilliárd forintos bevétele is lehet a költségvetésnek, ha a kikiáltási áron minden licitálás eredményes lesz.

Bárki vehet egy kis földet

Fotó: MTI

Izgalmas árverések nyilván minden megyében lesznek, most csak néhányat emelünk ki közülük. A felcsúti szántón kívül például szintén Fejér megyében a Somodori Kft. földjeire is lehet licitálni: mintegy 110 hektárról van szó, melynek induló ára 400 millió forint.

Ez azért lehet érdekes, mert a Somodori Kft. a Gyermelyi Zrt. egyik leánycége. A Gyermelyi Zrt. Magyarország piacvezető tésztagyártója, legnagyobb tojástermelője és megkerülhetetlen malomipari szereplője. Emellett 8800 hektár területen folytat mezőgazdasági tevékenységet. A szárításról három üzem gondoskodik, egy Tökön, egy Gyermelyen és egy Somodoron, melyek kapacitása 25-25 tonna óránként. A Gyermelyi Zrt. tavaly 48 milliárd forintos forgalommal és 6,4 milliárdos nyereséggel zárt, így nem valószínű, hogy le szeretne mondani a földjeiről.

A NER legnagyobb földtulajdonosai általában nem vesznek részt az állami földárveréseken, mivel ők többnyire nem licitálnak, hanem készpénzért vásárolnak. Most azonban Mészáros Lőrinc érdekelt lehet, ugyanis november 6-án árverezik a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezet 60 hektáros szántóját, amit 2035-ig haszonbérel a szövetkezet. Azt lapunk írta meg tavaly decemberben, hogy a Mészáros Csoport a Gorzsa Agrár Management Kft.-n keresztül egyedüli irányítást szerez a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. és a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezet felett. A két céltársaság és vállalkozáscsoportja elsősorban a mezőgazdasági ágazatban aktív, növénytermesztéssel és tejelő szavasmarhatartással foglalkoznak. Az árverés 188,8 millió forintról indul. Itt sem valószínű, hogy bárki az országban túl tudná licitáni Magyarország leggazdagabb emberét, hiszen a Forbes gazdaglistája szerint Mészáros Lőrinc vagyona 1749 milliárd forint.

Kapcsolódó cikk NER-gömböc: Lázár Jánostól vett nagybirtokot Mészáros Lőrinc Mészáros Lőrinc cégbirodalma átvette Lázár János nagybátyjának Hódmezővásárhely környéki földjeit. Az üzletre az építési és közlekedési miniszternek is rá kellett bólintania.

A Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. legnagyobb tulajdonosa Mészáros előtt Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly volt, de az építési és közlekedési miniszter egyik érdekeltsége, a Grosswiese Zrt. is benne volt a cégben. Tehát Lázár Jánosnak is rá kellett bólintania az üzletre. Ez a Gorzsai Állami Gazdaság jogutódja. A hvg.hu írta meg 2014-ben, hogy tarolt a földpályázatokon Lázár János rokona. A cég eredményesen szerepelt az állami földbérletpályázatokon. Az ellenőrzése alá tartozó érdekeltségek nyertes pályázataival együtt összesen 1362 hektár föld használati jogát nyerte el, 27 pályázaton. (A zrt. saját jogon 10 pályázattal 295 hektár földbérlethez jutott. De sikeresen pályázott a zrt. érdekeltségébe tartozó Gorzsai Takarmánytermelő Kft., amely 804 hektár földbérletét kapta meg tíz pályázaton, valamint a Gorzsai Paprikatermelő és Értékesítő Szövetkezet, amely 262 hektárral gyarapította a csoport által művelt birtokot, 7 nyertes pályázaton.)

A földeken gőzerővel folyik a munka. A Mészáros Lőrinc agrárcégeit összefogó Talentis Agro Zrt. Facebook-oldalán október 3-án jelent meg egy bejegyzés arról, hogy a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-nél a fűszerpaprika idei szezonja már a célegyenesbe érkezett. A betakarítással párhuzamosan zajlik a paprika tisztítása és szárítása is.

A gondosan válogatott fűszerpaprikák a szárítási folyamat után Szegedre kerülnek, ahol megőrlik és csomagolják őket – így születik meg az a termék, ami végül az asztalokra kerül

– írták.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében is remek földek vannak, itt árverezik majd november 4-én a Karcagi Agro Kkt. által használt mintegy 60 hektár szántóját, nagyjából 160 millió forintról indulva. Kis cégről van szó, de az egyik tulajdonosa Makai Tamás, aki Mészáros Lőrinc több cégében is vezetőként dolgozik.