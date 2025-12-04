Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Teljes érdektelenség mellett zajlottak, illetve inkább nem zajlottak az Agrárminisztérium által meghirdetett állami földárverések, derül ki a Nemzeti Földügyi Központ oldaláról. November 3-tól november 14-ig közel háromszáz árverésen lehetett volna licitálni, de a döntő többségükön senki nem tett ajánlatot, komplett megyék is akadtak, ahol konkrétan senki nem licitált a földekre.

Az Agrárminisztérium szeptember végén jelentette be, hogy újabb, 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az agrártárca az intézkedéssel a kis- és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatta volna. Az érintett területekre – a korábbi eljárásokhoz hasonlóan – bárki tehetett volna vételi ajánlatot.

Az árveréseken összesen csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínáltak megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehetett volna licitálni. Akár tízmilliárd forintos bevétele is lehetett volna a költségvetésnek, ha a kikiáltási áron minden licitálás eredményes lett volna. Az árverési eredményeket átnézve azonban jó, ha a kétmilliárd forintot elérte az összbevétel.

Alig akadt licitáló az árveréseken

Például pompás felcsúti szántót is vehetett volna bárki, de senki nem emelte fel a kezét, hogy 375 millió forintot adna a 106 hektár szántót és némi fásított területet tartalmazó csomagért.

Az érdektelenség egyik oka lehetett – nemcsak itt, hanem országosan is –, hogy a földeknek amúgy jelenleg is van használójuk. Az esetleges új tulajdonos (ha az nem a korábbi bérlő) persze dönthetett volna úgy, hogy felbontja vagy új feltételekkel módosítja a szerződést.

A felcsúti szántón kívül például szintén Fejér megyében a Somodori Kft. földjeire is lehetett volna licitálni: mintegy 110 hektárról volt szó, melynek induló ára 400 millió forint, de senki nem akarta elvenni a cég földjeit, a cég pedig nem akart bérlőből tulajdonossá válni.

Ez azért érdekes terület, mert a Somodori Kft. a Gyermelyi Zrt. egyik leánycége. A Gyermelyi Zrt. Magyarország piacvezető tésztagyártója, legnagyobb tojástermelője és megkerülhetetlen malomipari szereplője. Emellett 8800 hektár területen folytat mezőgazdasági tevékenységet. A szárításról három üzem gondoskodik, egy Tökön, egy Gyermelyen és egy Somodoron, melyek kapacitása 25-25 tonna óránként. A Gyermelyi Zrt. tavaly 48 milliárd forintos forgalommal és 6,4 milliárdos nyereséggel zárt, így nem valószínű, hogy le szeretne mondani a földjeiről.

A NER legnagyobb földtulajdonosai általában nem vesznek részt az állami földárveréseken, mivel ők többnyire nem licitálnak, hanem készpénzért vásárolnak. Most azonban Mészáros Lőrinc érdekelt lehetett volna, ugyanis november 6-án árverezték a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezet 60 hektáros szántóját, amit 2035-ig haszonbérel a szövetkezet. Azt lapunk írta meg tavaly decemberben, hogy a Mészáros Csoport a Gorzsa Agrár Management Kft.-n keresztül egyedüli irányítást szerzett a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. és a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezet felett. A két céltársaság és vállalkozáscsoportja elsősorban a mezőgazdasági ágazatban aktív, növénytermesztéssel és tejelő szarvasmarhatartással foglalkoznak.

Az árverés 188,8 millió forintról indult, de nem érkezett ajánlat. Itt sem valószínű, hogy bárki az országban túl tudta volna licitáni Magyarország leggazdagabb emberét, hiszen a Forbes gazdaglistája szerint Mészáros Lőrinc vagyona 1749 milliárd forint.

A Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. legnagyobb tulajdonosa Mészáros előtt Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly volt, de az építési és közlekedési miniszter egyik érdekeltsége, a Grosswiese Zrt. is benne volt a cégben. Tehát Lázár Jánosnak is rá kellett bólintania az üzletre. Ez a Gorzsai Állami Gazdaság jogutódja.

A hvg.hu írta meg 2014-ben, hogy hogyan tarolt a földpályázatokon Lázár János rokona. A cég eredményesen szerepelt az állami földbérletpályázatokon. Az ellenőrzése alá tartozó érdekeltségek nyertes pályázataival együtt összesen 1362 hektár föld használati jogát nyerte el, 27 pályázaton. (A zrt. saját jogon 10 pályázattal 295 hektár földbérlethez jutott. De sikeresen pályázott az érdekeltségébe tartozó Gorzsai Takarmánytermelő Kft., amely 804 hektár földbérletét kapta meg tíz pályázaton, valamint a Gorzsai Paprikatermelő és Értékesítő Szövetkezet, amely 262 hektárral gyarapította a csoport által művelt birtokot, 7 nyertes pályázaton.)

Jász-Nagykun-Szolnok megyében is remek földek vannak, itt árverezték november 4-én a Karcagi Agro Kkt. által használt mintegy 60 hektár szántót, nagyjából 160 millió forintról indulva. Kis cégről van szó, de az egyik tulajdonosa Makai Tamás, aki Mészáros Lőrinc több cégében is vezetőként dolgozik. Itt sem akadt olyan merész gazda, aki rálicitált volna a földre.