Földi paradicsom: hihetetlenül olcsó lesz a húsvéti tojás

Húsvétra 90 forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, ami azt jelenti, hogy a vásárlók körülbelül a két évvel ezelőtti árszinten juthatnak az ünneptől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu kedden kiadott elemzéséből.

Mint hozzátették, hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni.

A közlemény idézi Héjja Csabát, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzőjét, aki szerint az árrésstop a tojás bolti árában összességében egy számjegyű árcsökkenést okozott. A most beállt átlagár a növekvő kereslet hatására tovább emelkedhetne a csúcsszezonhoz közeledve, hiszen a beszállítói árakat nem fagyasztották be, így azok emelésével automatikusan nőhet a fogyasztói ár is. Ám a piaci folyamatok most arra utalnak, hogy a következő hetekben nem lesz számottevő árváltozás – fejtette ki.

(MTI)