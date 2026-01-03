Fontos bejelentésre figyelhetnek az agrárgazdák

3p
Tovább folytatódik 2026-ban is a magyar vidék megerősítése.

A magyar vidék egyszerre őrzi a hagyományait és alkalmazkodik a jövő kihívásaihoz, ebben nyújt segítséget 2026-ban is a Magyar Falu Program – jelentette ki közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter.

A miniszter kiemelte, a Magyar Falu Program (MFP) azt a célt tűzte zászlajára, hogy az életminőség minden hazai kistelepülésen legalább olyan legyen, mint a városokban. Vidéken élni jó, a magyar falvak, illetve kisvárosok biztonságosak és nem utolsósorban kicsi, de összetartó közösségekre lelhetünk. Büszkeségre ad okot, hogy a programnak köszönhetően minden 5000 lélekszám alatti kistelepülés előre tudott már lépni. A kezdeményezés 2019-es indulása óta nagyságrendileg 1300 milliárd forintot fordított az állam a kistelepülések fejlesztésére, ami 2026-ban is tovább folytatódhat – tette hozzá.

Nagy István hangsúlyozta, hogy tavaly az MFP egyik legnépszerűbb pályázata a kisboltok és hentesüzletek támogatása volt, amelynek köszönhetően összesen 1918 településen, több mint 3350 kisbolt részesült működési támogatásban, mintegy 10 milliárd forint összértékben. Az átlagos támogatási összeg csaknem 3 millió forintot tett ki. Több mint 10 milliárd forint értékben pályázhattak az önkormányzatok út, híd, járda felújításra, létesítésre, valamint új elemként gyalogátkelőhely létrehozására és  felújítására. Ennek köszönhetően 786 önkormányzat nyert forrást. Ugyancsak a program keretében, a falusi útalapnak köszönhetően tavaly 10 milliárd forint keretösszeggel valósult meg a kistelepüléseket összekötő mellékutak felújítása országszerte.

Az önkormányzati feladatellátást segítő ingatlanok fejlesztésére vagy eszközbeszerzésre szintén pályázhattak a települések, ezen célra több, mint 10,7 milliárd forintos keret állt rendelkezésre. Ezen a kiíráson összesen 936 település nyert támogatást. A falusi civil szervezeteket szintén támogattuk 5 milliárd forinttal 2025-ben, így összességében már több mint 28 milliárd forint támogatásban részesültek a Magyar Falu Program keretében. Pályázatot hirdettünk tavaly a felelős állattartás elősegítésére is, a félmilliárd forintos keretösszegre csaknem 400-an pályáztak sikeresen.

Biztató kilátások
Biztató kilátások
Fotó: DepositPhotos.com

Az első alkalommal meghirdetett, a közvilágítás korszerűsítését célzó kiírás keretösszegét megemelte a kormány, így összességében valamennyi pályázó, mintegy 1250 önkormányzat örülhet a több mint 22 milliárd forintot meghaladó támogatásnak. A templomfelújítási program keretében több száz falusi templom újulhat meg. Emellett kétszáz érintett kapott támogatást a kocsmaprogramnak köszönhetően. 2025-ben is igénybe vehető volt a falusi családok otthonteremtését segítő falusi CSOK támogatás is, amely iránt töretlen érdeklődés mutatkozott. A kezdeményezés bevezetése óta csaknem 54 ezer kérelmet fogadtak be 324 milliárd forint értékben – sorolta a tárcavezető.

Az év vége legjobb híre volt, hogy összesen 20 milliárd forint értékben hirdettünk két új pályázatot, az önkormányzati feladatellátást segítő ingatlanok és eszközök beszerzésére, valamint utak, hidak, járdák, parkolók, kapubehajtók felújítására és vízelvezetésre. A pályázatok benyújtására január közepétől lesz lehetőség.

A miniszter szerint a szülőföld tele van lehetőségekkel, amelyek kitartó munkával és odaadással termőre fordulnak, értékké válnak. Éppen ezért a nemzeti kormány politikája a vidék megerősítésére épül. A vidék megerősítése ugyanis egész Magyarország megerősítését jelenti – húzta alá Nagy István.

