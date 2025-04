Fontos hír érkezett a száj- és körömfájás vírusról

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A tárcavezető elmondta, hogy változatlanul négy telep érintett a betegségben, amelyeken tovább zajlanak a mentesítési és fertőtlenítési munkák. A darnózseli és dunakiliti telepeken folyamatos az állatok leölése, a telepek mentesítésében és a védekezésben továbbra is részt vesznek az állategészségügyi szakemberek, rendőrök, katasztrófavédők és katonák.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!