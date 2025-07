Fontos információ érkezett a száj- és körömfájás ügyében

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A közleményből kiderült, a kártalanításon felül a támogatási konstrukció további elemeket is tartalmazni fog. A fertőzések elkerülése érdekében legfeljebb 50 millió forint értékben igényelhető vissza nem térítendő támogatás a telepek járványvédelmi fejlesztéséhez. A társadalmi egyeztetésen lévő tervezet üszőnevelési támogatást is tartalmaz. Az állam emellett átvállalja az érintett gazdaságban foglalkoztatott munkavállalók fizetését a Bérgarancia Alapnak köszönhetően. Az Agrár Széchenyi Kártya hitelprogram pedig szintén a járványhelyzet által sújtott állattartóknak nyújt célzott pénzügyi segítséget.

Komplex támogatási program kidolgozásával segíti az Agrárminisztérium a ragadós száj- és körömfájás betegséggel sújtott állattartó telepek újraindítását és tevékenységük fenntartását. A konstrukció a kártalanításai igényeken felül további elemekből tevődik össze, a társadalmi egyeztetésre bocsátott AM rendelet tervezet szerint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!