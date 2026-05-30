Fontos visszajelzést kaptak az agrárvállalkozások

Az első negyedévben belföldön a műtrágya-értékesítés mennyisége 7,2 százalékkal, a magyarországi értékesítők nettó árbevétele 2,9 százalékkal nőtt – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) összesítésében.

Az első három hónapban a mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített mennyiség elérte a 563,6 ezer tonnát, a forgalmazók nettó árbevétele a 86,3 milliárd forintot. Egykomponensű nitrogénműtrágyából 8,3 százalékkal, 38,5 ezer tonnával többet, összetett műtrágyából 3,9 százalékkal, 2,3 ezer tonnával kevesebbet vásároltak a termelők. A teljes mennyiségből a nitrogénműtrágyáké meghaladta az 500 ezer tonnát – írták.

A belföldi műtrágyaárak egy éve csaknem változatlanok, egyedüliként a mezőgazdasági termelésben közvetlenül használt anyagok közül. Az állatgyógyászati termékek átlagosan 5,4 százalékkal drágultak, az energia ára viszont 6,7 százalékkal, a takarmányoké 4,3 százalékkal, a vetőmagoké 2,9 százalékkal, a növényvédő szereké 2,5 százalékkal csökkent 2025 elejéhez képest – olvasható a közleményben.

