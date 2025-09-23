Őszi napszúrást kapott a forint – feladta

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számol be róla az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 389,17 forintról 390,07 forintra erősödött 18 órakor, napközben 388,74 forint és 390,42 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 416,22 forintról 417,40 forintra emelkedett, míg a dolláré 329,87 forintról 330,62 forintra nőtt.
- Az euró jegyzése a reggeli 1,1798 dollárról 1,1792 dollárra változott.
