Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Őszi napszúrást kapott a forint – feladta

A magyar fizetőeszköz gyengült a keddi nap folyamán a bankközi piacon.

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számol be róla az MTI.

  • Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 389,17 forintról 390,07 forintra erősödött 18 órakor, napközben 388,74 forint és 390,42 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 416,22 forintról 417,40 forintra emelkedett, míg a dolláré 329,87 forintról 330,62 forintra nőtt.
  • Az euró jegyzése a reggeli 1,1798 dollárról 1,1792 dollárra változott.

Az euró elemében érezhette magát a forinttal szemben
Fotó: Pixabay

A Talentis Agro Csoport növelte öntözőterületeit – uniós támogatással

Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházásoknak köszönhetően a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Csoport öntözéssel művelt területe országos szinten 7500 hektár fölé emelkedett.

Tovább bővült a Mészáros Csoport agrár portfóliója

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a tranzakció keretében a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot, ezzel tovább erősítve vezető pozícióját a hazai agráriumban.

Olyat mondott egy uniós tagállami miniszter, ami nagyon fog tetszeni a magyar kormánynak

Az Európai Bizottságnak a következő költségvetési időszakra (2028-2034) vonatkozó, az agrártámogatásokat érintő javaslatai megvalósításuk esetén egyet jelentenek majd a szlovák mezőgazdaság felszámolásával – jelentette ki Richard Takác szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Súlyos dolgokat talált az élelmiszerbiztonsági hivatal

Itt vannak a nyári ellenőrzések eredményei.

Megérkezett a másik veszélyes marhabetegség

Kéknyelv betegség jelenlétét mutatták ki egy Somogy vármegyei szarvasmarha-telepről származó mintákból; a telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön a honlapján.

Feremetáláshoz elégy szép

Tovább csökkenhet az élelmiszer-pazarlás és új bevételi forráshoz juthatnak a magyar termelők a boltlánci értékesítésből kimaradt zöldségek feldolgozásával.

Már nem ragad tovább –mentes lett e kórtól Magyarország

Magyarország visszanyerte a ragadós száj- és körömfájás betegségtől való mentességét

Táncra perdülhetnek a borkedvelők

Az aszály miatt kevesebb, de rendkívül jó minőségű az idei szőlő, kiváló borok lesznek belőle. Ezt reméli a rendkívül korai szüret vége felé Frittmann János soltvadkerti borász.

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Az EU-Mercosur megállapodást nemcsak a magyar kormány ellenzi. 

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Bodrogközi Nonprofit és a Bodrogközi Kertészeti biztosító egyesületek tevékenységi engedélyeit – közölte a jegybank a holnapján hétfőn.

