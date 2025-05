Friss hír érkezett a száj- és körömfájás járványról

A ragadós száj-és körömfájás ugyanakkor továbbra is rendkívül magas kockázatot jelent a magyar állattartók számára. Emiatt a Nébih kiemelten kéri az állattartók maximális figyelmét, valamint a járványvédelmi szabályok fokozott betartását.

Az országos főállatorvos döntése szerint május 16-ig érvényben marad a védő- és megfigyelési körzetben a fogékony állatok kötelező zártan tartása, valamint továbbra is tilos minden olyan vásár, bemutató megtartása, ahol állatok szerepelnének.

