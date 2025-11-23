Háromsávosra bővítik az M7-est, az is kiderült, mikortól

Háromsávosra bővül az M7-es autópálya, az M0-ás és Szabadbattyán között 2027. szeptember 1-jén indul az építkezés – tudta meg a Pénzcentrum. Az M7-esen is kiépítik az intteligens közlekedési rendszert, ami azt jelenti, hogy túlterhelés esetén a szélső forgalmi sávot is meg tudják nyitni az autósok előtt.

A lap azt is megtudta, hogy folytatódhat az M6-M60-as utak építése is. Az M60-as gyorsforgalmi út jelenleg Pécsig tart, az országhatárig 64,4 kilométer hiányzik. A Pécs-Szigetvár szakasz már megkapta az építési engedélyt, és folyamatban van a kiviteli tervek közbeszerzési eljárása. A 28 kilométeres Szigetvár-Barcs szakaszhoz még csak a környezetvédelmi engedélyek állnak rendelkezésre. Az M60-as utat egy Dráva-híd kötheti össze a horvát D-12-es úttal, a helyszínről szakértői szintű egyetértés született a két ország között – közölte a lappal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Eközben Horvátországban is beindult a gyorsforgalmi utak építése, a Bjelovar-Virovitica közötti DC12-es jelzésű út kivitelezése 70 millió euróba kerül. A fejlesztés azt jelenti, hogy Magyarországról rövidebb idő alatt lehet eljutni a horvát tengerpartra, mint korábban.