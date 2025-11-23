2p

Háromsávosra bővítik az M7-est, az is kiderült, mikortól

mfor.hu

Intelligens közlekedési rendszer is lesz az M7-es autópályán a bővítést követően, tehát túl nagy forgalom esetén akár a szélső sávokon is közlekedhetnek az autósok.

Háromsávosra bővül az M7-es autópálya, az M0-ás és Szabadbattyán között 2027. szeptember 1-jén indul az építkezés – tudta meg a Pénzcentrum. Az M7-esen is kiépítik az intteligens közlekedési rendszert, ami azt jelenti, hogy túlterhelés esetén a szélső forgalmi sávot is meg tudják nyitni az autósok előtt.

A lap azt is megtudta, hogy folytatódhat az M6-M60-as utak építése is. Az M60-as gyorsforgalmi út jelenleg Pécsig tart, az országhatárig 64,4 kilométer hiányzik. A Pécs-Szigetvár szakasz már megkapta az építési engedélyt, és folyamatban van a kiviteli tervek közbeszerzési eljárása. A 28 kilométeres Szigetvár-Barcs szakaszhoz még csak a környezetvédelmi engedélyek állnak rendelkezésre. Az M60-as utat egy Dráva-híd kötheti össze a horvát D-12-es úttal, a helyszínről szakértői szintű egyetértés született a két ország között – közölte a lappal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Eközben Horvátországban is beindult a gyorsforgalmi utak építése, a Bjelovar-Virovitica közötti DC12-es jelzésű út kivitelezése 70 millió euróba kerül. A fejlesztés azt jelenti, hogy Magyarországról rövidebb idő alatt lehet eljutni a horvát tengerpartra, mint korábban.

 

 

Kiderült, milyen árakra számíthatnak a magyar halvásárlók

Az aszály nem tett jót a haltermelőknek, de az árak jó eséllyel nem változnak a tavalyihoz képest: a ponty, az afrikai harcsa és a szürkeharcsa esetében sem terveznek áremelést a termelők.

A fapados repülőtér is leáll Brüsszelben: ilyen lesz az országos sztrájk

Hétfőtől szerdáig országos sztrájk bénítja meg Belgiumot. A légi közlekedési dolgozók szerdán teszik le a munkát, emiatt pedig nem csak a fő brüsszeli repülőtér, hanem a fapados járatokat kiszolgáló Charleroi sem indít és fogad járatokat.

Lassan a fél országot Mészáros Lőrinc locsolhatja

A 100 hektáros előírást könnyedén teljesíti a milliárdos.

Nem kerülhet műhús magyar tányérra

Nem kerülhet műhús magyar tányérra

Még több szántóföldet vehetnek a NER-gazdák

Még több szántóföldet vehetnek a NER-gazdák

Vízmegtartás, vagy Bős-Nagymaros?

Nagy a baj, az Alföld elsivatagosodása fenyeget. A megoldásokban mégis megosztott a szakma. Van, aki a folyók duzzasztásával, “lépcsőzősével” emelné a vízszintet, a másik tábor szerint viszont a vizek helyben tartása a megoldás. Csak abban van egység, hogy fordulat kell a vízgazdálkodásban.

Virágzik az élelmiszer-hamisítás – Watson nyomoz

Vizes sör, hígított bor, zsírpusztító szérum – virágzik az élelmiszer-hamisítás

MBH AgrárTrend Index – Fogyóban az optimizmus

MBH AgrárTrend Index – Fogyatkozóban az optimizmus

A fordítottat szeretnék mondták a kertészek, stabil eredmény birtokában

A fordítottat szeretnék – mondták a kertészek, stabil eredmény birtokában

Újabb veszélyes vírus terjed Magyarországon

Újabb veszélyes vírus terjed Magyarországon

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


