Hatalmas dobásra készül a Spar - mit lép erre az Auchan és a Tesco?

„Az idei évben március utolsó hétvégéjére esik az egyik legnagyobb ünnepünk, a húsvét, amelyre már hetek óta készülnek a SPAR-üzletek. Az ünnepet megelőző időszakban kiemelt forgalomra számítunk ebben az évben is, jellemzően a húsvét előtti két-három hétben indul a készülődés, a legforgalmasabb nap várhatóan a Nagypéntek előtti csütörtökön lesz. A SPAR az ünnepi termékek – füstölt húsféleségek, tojások, kalácsfélék, édességek és primőr zöldségek – széles választékát kínálja ilyenkor. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a magasabb árfekvésű, prémium termékek iránti kereslet a megszokottnál alacsonyabb lehet, ezzel szemben emelkedést várunk a minőségi SPAR márkatermékek tekintetében. Annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a kiszolgálás, a SPAR és INTERSPAR áruházak munkatársainak időbeosztása is a megnövekedett forgalomhoz igazodik majd” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Bő kínálattal készülnek a Regnum húsüzemek

A húsvéti szezon kiemelkedő a füstölt húsok értékesítésében. A SPAR saját tulajdonú Regnum húsüzemei több mint 600 tonna húsáruval készülnek az ünnepre. A legnépszerűbbnek számító kötözött lapockából 240 tonna kerül az üzletetekbe a bicskei húsüzemből. A vállalat perbáli húsüzeme pedig 30 tonna darabolt lapockát, 60 tonna S-BUDGET füstölt főtt tarját, közel 20 tonna Regnum füstölt főtt tarját, 200 tonna füstölt hátsó csülköt, 10 tonna Frikandó sonkát, valamint 60 tonna S-BUDGET császárszalonnát készít húsvétra. A húsüzemekben felhasznált sertéshús alapanyagok jelentős részben hazai forrásból származnak. Az üzletekben idén akár 30-féle termékből is választhatnak a vásárlók.

Már négy hét sincs hátra a húsvétig. Fotó: Depositphotos

Csúcsra jár a húshoz remekül illő torma forgalma is ebben az időszakban. A húsvét kedvelt csemegéjének forgalma akár 70 százalékkal is nőhet ilyenkor. Ezen felül mintegy 25 százalékkal több fogy a mustárfélékből és a klasszikus húsvéti ételek készítéséhez használt majonézből is.

Egyre több az ökológiai forrásból származó tojás

Étkezési tojások tekintetében mintegy 50 százalékos növekedés várható a következő hetekben, ezért az ünnepi időszakra mintegy 10 millió darab tojással készül a SPAR. A vállalat az elmúlt években folyamatosan csökkentette kínálatában a ketreces tartásból származó tojások arányát, és növelte az alternatív-, ökológiai- és szabadtartásból származó tojások mennyiségét. Kísérleti jelleggel négy fővárosi szupermarketben már csak ilyen forrásból származó tojás kapható.

Húsvétkor is népszerű a bejgli és a kalács

Húsvétkor nagy keletje van a SPAR és INTERSPAR áruházakban a helyben sütött diós, mákos, gesztenyés bejgliknek, a csomagolt termékek közül pedig nagy az igény a kalácsokra, kuglófokra. A márkatermékek idén kitűnő olasz csomagolt pékárukkal bővülnek: négyféle különböző colomba, azaz húsvéti kalács és egy focaccia érkezik a húsvéti kínálatba. Ezeken felül hagyományosan nagy a kereslet a húsvéti csokoládék, desszertek és a különféle sütéshez szükséges alapanyagok iránt. Utóbbiakból több mint 300-félét kínál a SPAR. Ezek között szép számmal vannak olyanok is, amelyeket bátran fogyaszthatnak azok, akik valamilyen ételérzékenységgel élnek.

Hazai forrásból érkezik a friss saláta

A húsvéti asztalról nem hiányozhatnak a friss zöldségek, gyümölcsök. Elsősorban a tavaszi primőr zöldségek - piros retek, vajretek, csemegehagyma - fogyasztása növekszik az ünnepi időszakban, de a paprika- és paradicsomfélék iránt is jelentős keresletet mutatkozik. A SPAR arra törekszik, hogy minél nagyobb részben hazai termelőktől származó termékekkel lássa el az üzleteket. A fejes saláta például egész évben kizárólag magyar termelőktől érkezik a SPAR és INTERSPAR üzletekbe.

Visszatér a közönségkedvenc húsvéti tojáskrém

A majonézes saláták iránti kereslet várhatóan a húsvéti ünnepek előtt 30 százalékkal emelkedik. A SPAR enjoy. üzem az idei húsvétra 9200 kilogramm franciasalátával, 4200 kilogramm almás-sajtos kukoricasalátával, 1700 kilogramm tojássalátával, 3300 kilogramm burgonyasalátával és 1200 kilogramm korhelysalátával készül. Az idei szezon újdonsága, az S-BUDGET majonézes roppanós répasaláta lesz. Emellett visszatér a tavaly nagy sikert aratott, könnyed ízvilágú kenhető tojáskrém. Az üzem több mint 60 termékkel látja el a SPAR-hálózatot. A kínálatban háromféle laktózmentes termék, a glutén- és laktózmentes sonkás szendvics, a Veggie Vegán káposztasaláta és a Veggie Vegán kukorica saláta is helyet kapott.

Kibővült akciós kínálattal készül a SPAR

A vásárlók húsvét előtt emelt oldalszámmal juthatnak hozzá a SPAR szórólapokhoz, amelyekben még több akciós termék segít az ünnepi felkészülésben. A vásárlók a kalácstól a sonkáig mindent megtalálnak, ami a húsvéti asztalra kerülhet. Érdemes a MySPAR applikációt is használni, ahol egyszerűen nyomom követhetők az akciók és akár bevásárlólista készítésére is van lehetőség.

Pár kattintással online is készülhetünk

A várhatóan nagyobb forgalomra a SPAR online shop is teljes kapacitással készül. A húsvéti bevásárláshoz ajánlott az időben történő rendelés és a gondos tervezés. A SPAR online shop az ország több mint 200 településén szállítja házhoz a megrendelt termékeket. Emellett 33 város összesen 36 INTERSPAR hipermarketében és 4 SPAR szupermarketében működik a drive-in, azaz az áruházi átvételi szolgáltatás.

És ha arra kíváncsi, hogy mennyiért lehet vásárolni a hipermarketekben, akkor azt a laptársunk oldalán csütörtökön megjelenő Privátbankár Árkosár-felméréséből megtudhatja.