Hiába adtak el többet, katasztrofális helyzetbe került a Csíki Sör

Tavaly is folytatódott a Csíki Sör Magyarország Kft. évek óta tartó vesszőfutása. A 2021-ben már megfigyelhető kettőség ismétlődött meg 2022-ben is, nevezetesen, a forgalom emelkedett, az eredmény azonban negatív lett. Mindez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy

az értékesítés nettó árbevétele tavaly 1,66 milliárd forint lett, 34 százalékkal magasabb a tavalyelőttinél, a cég 2021-ben 82 millióra rúgott vesztesége azonban nemhogy csökkent, hanem tovább nőtt, ráadásul közel négyszer akkorára, 316 milliósra.

A nem hatékony működéshez szokás szerint a Csíki Sör vezetősége nem fűzött kommentárt a cég 2022-es beszámolójának kiegészítő mellékletében. Emiatt változatlanul csak azt feltételezhetjük, hogy a sörgyártó ráfordításainak szokatlanul nagy mértékű növekedése taszította ekkora veszteségbe a céget. A csíkiek közel 1,8 milliárd forintos anyagjellegű ráfordításai 38 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg a személyi jellegű ráfordításaik ennél is sokkal jobban, közel 80 százalékkal nőttek, s elérték a 127 millió forintot.

Ami befolyik, az rögtön kifolyik. Fotó: Wikipédia

Nem tanult tehát a cég az előző évi folyamataiból, amikor szinte hajszálra ugyanekkora arányú volt mind az anyagi, mind a személyi jellegű ráfordításainak éves szintű bővülése, 33, illetve 79 százalékos.

Még az egyéb, nem részletezett ráfordítások eredetű megugrása (150 millió lett tavaly, szemben a tavalyelőtti 63 millióval) is rontott az eredményen. Továbbá az, hogy a pénzügyi műveletein is az egy évvel korábbinál nagyobbat bukott a cég 2022-ben: a tavalyelőtti 673 ezerrel szemben ezúttal már 10,7 milliót.

A mindezek következtében összejött veszteség akkora mértékű lett, hogy az már negatívba taszított a Csíki Sör saját tőkéjét. Az 2022 végén -14,1 millió forint lett. Azt a vezetőség a kiegészítő mellékletben is rögzíti, hogy mivel

„a társaság saját tőkéje 2022.12.31-én nem éri el a jegyzett tőke minimumát. Az ügyvezető –tekintettel a PTK 3:189 § (1) bekezdés a) pontja előírására – késedelem nélkül összehívja a taggyűlést a szükséges intézkedések meghozatala céljából.”

E tőkerendezésre utaló jel cikkünk megjelenésekor még nem volt az Opten céginformációs adatbázisban.

Mindenesetre csak ismételni tudjuk az egy évvel korábban általunk leírtakat, miszerint érthetetlen, a Csíki Sör tulajdonosának, a romániai Sansimionban bejegyzett Lixid Project Srl-nek miért éri meg működtetni a sörgyártó vállalkozást, minekutána a 2016-os alapítása óta, azaz immár hét éve egyfolytában negatív eredmény miatt folyamatosan arra kényszerül, hogy friss tőkét tegyen a cégbe.

Pedig 2020 nyarán a Csíki Sör erős hátszelet kapott a már akkor is kétharmados kormánytöbbségű parlamenttől egy törvénymódosítással, amely azt célozta, hogy a nagy sörgyártók mellett a kisebb főzdék is labdába rúghassanak. Ennek jegyében megszűntek a termékek kizárólagosságát biztosító szerződések, így az úgynevezett HoReCa-szektor egységeiben, azaz szállodákban, éttermekben, kocsmákban és kisvendéglőkben stb. a nagy sör- és üdítőitalgyártók mellett a hazai kézművesek és a kisméretű gyártók is forgalmazhatják a termékeiket.

A törvénymódosításra pont azt követően került sor, hogy a Csíki Sör közvetett – a Lixid Projecten keresztüli – fő tulajdonosa, a kormányközeli üzletemberként számon tartott Lénárd András elpanaszolta, hogy a multik kiszorítják őt a szupermarketekből és az éttermekből. Ezt követően néhány nappal nyújtotta be a fideszes Kósa Lajos a szóban forgó törvénymódosító javaslatát.

