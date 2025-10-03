Hiába lett minden olcsóbb, a hús mégis drágult?

Szeptemberben a nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó átfogó árindexe 128,8 pontra csökkent az előző havi 129,7 pontról. A szeptemberi érték 3,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, azonban 19,6 százalékkal elmarad a 2022 márciusában beállított csúcstól.

A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és cukor – nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

A FAO gabonaárindex átlagosan 105,0 pont lett szeptemberben, ami 0,6 ponttal (0,6 százalékkal) alacsonyabb az előző havinál és 8,5 ponttal (7,5 százalékkal) elmarad az egy évvel korábbi értéktől. Az árpa és a cirok globális exportára emelkedett, míg a kukoricáé, a rizsé és a búzáé csökkent.

A növényiolaj-árindex szeptemberben átlagosan 167,9 pontra csökkent, 1,2 ponttal (0,7 százalékkal) elmaradva előző havi értékétől. Az árindex emelkedése a pálma-, szójaolaj-jegyzések gyengülését tükrözte, amely bőven ellensúlyozta a napraforgó- és repceolaj árának emelkedését.

A húsindex emelkedett

A hús drágul

A FAO húsárindexe rekordszintre emelkedett szeptemberben: a mutató átlagosan 127,8 pont volt, 0,9 ponttal (0,7 százalékkal) magasabb, mint augusztusban és 7,9 ponttal (6,6 százalékkal) magasabb az egy évvel korábbinál. Az indexemelkedés a szarvasmarha- és juhhús világpiaci árának emelkedését tükrözte, míg a sertés- és baromfihús ára nagyjából változatlan volt az előző havihoz képest. A szarvasmarhahús ára rekordszintre emelkedett az Amerikai Egyesült Államokban tapasztalható erős kereslet hatására.

A tejtermékek árindexe szeptemberben átlagosan 148,3 pont volt, 2,6 százalékkal elmaradva előző havi értéktől, azonban közel 9 százalékkal meghaladva a tavaly szeptemberit. A tejpor, a vaj és a sajt ára is csökkenést mutatott.

A FAO cukorárindexe átlagosan 99,4 pont, 2021 márciusa óta a legalacsonyabb volt szeptemberben, ez 4,2 ponttal (4,1 százalékkal) alacsonyabb az előző havihoz képest és 26,9 ponttal (21,3 százalékkal) elmarad az egy évvel korábbi értéktől. Az indexcsökkenést elsősorban a vártnál magasabb brazil cukortermelés okozta.