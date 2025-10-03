Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Hiába lett minden olcsóbb, a hús mégis drágult?

mfor.hu

Csökkent az élelmiszerek világpiaci ára.

Szeptemberben a nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó átfogó árindexe 128,8 pontra csökkent az előző havi 129,7 pontról. A szeptemberi érték 3,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, azonban 19,6 százalékkal elmarad a 2022 márciusában beállított csúcstól.

A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és cukor – nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

A FAO gabonaárindex átlagosan 105,0 pont lett szeptemberben, ami 0,6 ponttal (0,6 százalékkal) alacsonyabb az előző havinál és 8,5 ponttal (7,5 százalékkal) elmarad az egy évvel korábbi értéktől. Az árpa és a cirok globális exportára emelkedett, míg a kukoricáé, a rizsé és a búzáé csökkent.

A növényiolaj-árindex szeptemberben átlagosan 167,9 pontra csökkent, 1,2 ponttal (0,7 százalékkal) elmaradva előző havi értékétől. Az árindex emelkedése a pálma-, szójaolaj-jegyzések gyengülését tükrözte, amely bőven ellensúlyozta a napraforgó- és repceolaj árának emelkedését.

A húsindex emelkedett
A húsindex emelkedett
Fotó: Depositphotos

A hús drágul

A FAO húsárindexe rekordszintre emelkedett szeptemberben: a mutató átlagosan 127,8 pont volt, 0,9 ponttal (0,7 százalékkal) magasabb, mint augusztusban és 7,9 ponttal (6,6 százalékkal) magasabb az egy évvel korábbinál. Az indexemelkedés a szarvasmarha- és juhhús világpiaci árának emelkedését tükrözte, míg a sertés- és baromfihús ára nagyjából változatlan volt az előző havihoz képest. A szarvasmarhahús ára rekordszintre emelkedett az Amerikai Egyesült Államokban tapasztalható erős kereslet hatására.

A tejtermékek árindexe szeptemberben átlagosan 148,3 pont volt, 2,6 százalékkal elmaradva előző havi értéktől, azonban közel 9 százalékkal meghaladva a tavaly szeptemberit. A tejpor, a vaj és a sajt ára is csökkenést mutatott.

A FAO cukorárindexe átlagosan 99,4 pont, 2021 márciusa óta a legalacsonyabb volt szeptemberben, ez 4,2 ponttal (4,1 százalékkal) alacsonyabb az előző havihoz képest és 26,9 ponttal (21,3 százalékkal) elmarad az egy évvel korábbi értéktől. Az indexcsökkenést elsősorban a vártnál magasabb brazil cukortermelés okozta.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sertéspestis ütötte fel a fejét Horvátországban, Magyarország is veszélybe kerülhet

Sertéspestis ütötte fel a fejét Horvátországban, Magyarország is veszélybe kerülhet

Az afrikai sertéspestis (ASP) elleni harc jegyében november 1-jéig tartó vaddisznó irtási akció indul Eszék-Baranya, Vukovár-Szerémség és részben Bród-Szávamente megyében – közölte a horvát mezőgazdasági minisztérium.

Nagy bejelentést tett az Aldi a vajról

Tartós árcsökkentés.

Száznapos vadászat? Pintér Sándor vejének vadásztársasága lezáratott egy erdőt

Száznapos vadászat? Pintér Sándor vejének vadásztársasága lezáratott egy erdőt

Három hónapig nem mehetnek be a helyi lakosok sem a volt lovasberényi kormányüdülő melletti erdőbe.

Mészáros Lőrincnek egyre nagyobb a vízigénye, alig győzi öntözni a hektárjait

Uniós és állami segítséggel szaporodnak az öntözőtelepek.

Erősen bírálják az uniós agrárpolitika reformtervezetét

Erősen bírálják az uniós agrárpolitika reformtervezetét

“Minden tagország azt csinálna, amit akar.”

Őszi napszúrást kapott a forint – feladta

Őszi napszúrást kapott a forint – feladta

A magyar fizetőeszköz gyengült a keddi nap folyamán a bankközi piacon.

Szalagátvágás

A Talentis Agro Csoport növelte öntözőterületeit – uniós támogatással

Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházásoknak köszönhetően a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Csoport öntözéssel művelt területe országos szinten 7500 hektár fölé emelkedett.

Tovább bővült a Mészáros Csoport agrár portfóliója

Tovább bővült a Mészáros Csoport agrárportfóliója

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a tranzakció keretében a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot, ezzel tovább erősítve vezető pozícióját a hazai agráriumban.

Olyat mondott egy uniós tagállami miniszter, ami nagyon fog tetszeni a magyar kormánynak

Nem csak a magyar kormánynál verte ki a biztosítékot Brüsszel új agrártámogatási terve

Az Európai Bizottságnak a következő költségvetési időszakra (2028-2034) vonatkozó, az agrártámogatásokat érintő javaslatai megvalósításuk esetén egyet jelentenek majd a szlovák mezőgazdaság felszámolásával – jelentette ki Richard Takác szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Súlyos dolgokat talált az élelmiszerbiztonsági hivatal

Súlyos dolgokat talált az élelmiszerbiztonsági hivatal

Itt vannak a nyári ellenőrzések eredményei.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168