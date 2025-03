Hiába minden, tovább terjed a pusztító járvány, már Szlovákiában is megjelent

„Nagyon komoly és nagyon nagy problémáról van szó. Egyidejűleg ezzel a bejelentéssel azt is szeretném elmondani, hogy a mai kormányülés után az ügyben összeül a nemzeti járványügyi bizottság is”

Szlovákia két déli járásában, a komáromi és dunaszerdahelyi járásokban, azokon belül három szarvasmarha-tenyészetben is megerősítették a száj- és körömfájásjárvány előfordulását – jelentette be Richard Takác szlovák mezőgazdasági miniszter pénteken.

Még a személyes magyar miniszterelnöki fellépés is kevés volt: már Szlovákiából is száj- és körömfájásos eseteket jelentettek.

